Французькі мільярдери, серед яких Бернар Арно, втратили $58 млрд через падіння попиту на розкіш

Французькі мільярдери Бернар Арно, Франсуаза Бетанкур Маєрс і Франсуа Піно разом втратили $58 млрд цього року через зниження попиту на товари LVMH, L'Oreal SA і Kering SA, особливо в Китаї. Про це повідомляє Bloomberg .

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Зниження статків

Статки 88-річного Піно, який заснував компанію Kering, знизилися на 63% — до $22 млрд. Значною мірою це пов'язано з проблемами його найбільшого модного лейбла Gucci. Старший Піно передав контроль над компанією своєму синові, 62-річному Франсуа-Анрі Піно, майже два десятиліття тому. Попри обіцянки повернути Gucci позиції на ринку, цього тижня, вже втретє у 2024 році, було знову оголошено про зниження продажів.

З початку року статки Арно скоротилися приблизно на $26 млрд — найбільше серед 500 найбагатших людей світу за рейтингом Bloomberg. Він опустився на п'яту позицію в індексі з першого місця, оскільки акції LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, який 75-річний Арно заснував і досі контролює, впали на 30% порівняно з максимумом, досягнутим у середині 2023 року.

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Невтішними виявилися результати косметичного гіганта L'Oreal — цього року Бетанкур Мейерс втратила $19 млрд, її статки знизилися до $81 млрд. 71-річна спадкоємиця багато років була найбагатшою жінкою світу. Тепер цю позицію займає Еліс Волтон.

У L'Oreal падіння пояснюють гіршою, ніж очікувалося, ситуацією в Північній Азії, і в Китаї, де ринки стали ще більш критичними, особливо в секторі розкоші. Попри спад, бізнес компанії залишався «досить непоганим» в Європі, Північній Америці та на ринках, що розвиваються.

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