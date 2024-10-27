Французькі мільярдери, серед яких Бернар Арно, втратили $58 млрд через падіння попиту на розкіш

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
27 жовтня 2024, 14:19

Французькі мільярдери, серед яких Бернар Арно, втратили $58 млрд через падіння попиту на розкіш

Французькі мільярдери Бернар Арно, Франсуаза Бетанкур Маєрс і Франсуа Піно разом втратили $58 млрд цього року через зниження попиту на товари LVMH, L'Oreal SA і Kering SA, особливо в Китаї. Про це повідомляє Bloomberg.

Французькі мільярдери Бернар Арно, Франсуаза Бетанкур Маєрс і Франсуа Піно разом втратили $58 млрд цього року через зниження попиту на товари LVMH, L'Oreal SA і Kering SA, особливо в Китаї.
Фото: depositphotos

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зниження статків

Статки 88-річного Піно, який заснував компанію Kering, знизилися на 63% — до $22 млрд. Значною мірою це пов'язано з проблемами його найбільшого модного лейбла Gucci. Старший Піно передав контроль над компанією своєму синові, 62-річному Франсуа-Анрі Піно, майже два десятиліття тому. Попри обіцянки повернути Gucci позиції на ринку, цього тижня, вже втретє у 2024 році, було знову оголошено про зниження продажів.

З початку року статки Арно скоротилися приблизно на $26 млрд — найбільше серед 500 найбагатших людей світу за рейтингом Bloomberg. Він опустився на п'яту позицію в індексі з першого місця, оскільки акції LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, який 75-річний Арно заснував і досі контролює, впали на 30% порівняно з максимумом, досягнутим у середині 2023 року.

Читайте: Китайські «стимули» зробили Бернара Арно багатшим на $24 млрд: чиї акції ще встигли зрости

Невтішними виявилися результати косметичного гіганта L'Oreal — цього року Бетанкур Мейерс втратила $19 млрд, її статки знизилися до $81 млрд. 71-річна спадкоємиця багато років була найбагатшою жінкою світу. Тепер цю позицію займає Еліс Волтон.

У L'Oreal падіння пояснюють гіршою, ніж очікувалося, ситуацією в Північній Азії, і в Китаї, де ринки стали ще більш критичними, особливо в секторі розкоші. Попри спад, бізнес компанії залишався «досить непоганим» в Європі, Північній Америці та на ринках, що розвиваються.

Читайте:Економіка Китаю: що насправді стоїть за технологічним бумом і чому стрибають статки мільярдерів

Почніть заробляти від 10% річних

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
27 жовтня 2024, 14:58
#
Если б за год я потеряла $26 млрд то, у меня бы началась неконтролируемая паника. А им — хоть бы хны…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами