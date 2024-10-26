Портова інфраструктура України в жовтні отримала збитки від обстрілів рф на $30-40 млн

Під час російських атак на українську портову інфраструктуру на початку жовтня 2024 року аграрному сектору було завдано збитків на суму від $30 до $40 млн. Про це повідомив Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства, пише «Інтерфакс-Україна».

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Втрати

За його словами, оцінка втрат ще триває, адже обстріли тривають, і, за словами Висоцького, сума збитків може зростати в міру додаткової фіксації пошкоджень.

Загалом втрати аграрного сектору України з початку повномасштабного вторгнення росії становлять близько $82 млрд, а збитки зернової галузі оцінюються в $500−600 млн.

За словами Висоцького, страхові компанії продовжують оцінку цих збитків, і уряд разом із міжнародними компаніями підтримує страхування від військових ризиків, що має допомогти аграріям у складній ситуації.

Українська сторона документує всі збитки, щоб добиватися компенсацій за міжнародним правом. Висоцький наголосив, що кожен втрачений мільйон буде врахований.

«Ми впевнені, що все має бути повернуто. Усі ці втрати, кожен мільйон доларів чи 10, 100, 200 тисяч доларів у нас фіксуються за всіма вимогами міжнародного права. Ми, як держава, будемо боротися за компенсації до останньої гривні, зокрема щодо портової інфраструктури», — резюмував перший заступник міністра агрополітики.