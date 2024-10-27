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27 жовтня 2024, 10:01

Уряд частково відновив бронювання військовозобов’язаних

Кабмін протокольним рішенням погодив часткове відновлення бронювання військовозобов'язаних. Про це повідомили у пресслужбі уряду.

Кабмін протокольним рішенням погодив часткове відновлення бронювання військовозобов'язаних.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Зазначається, що працівники, які отримали статус заброньованих до 31 травня 2024 року, зможуть безперешкодно подовжити термін бронювання на аналогічний термін.

«Це забезпечить стабільну роботу стратегічно важливих галузей економіки, в тому числі тих, які працюють на оборону», — йдеться у повідомленні.

Водночас рішення про присвоєння статусу критично важливих підприємств, які були ухвалені в останні чотири місяці, перевірятимуть до 15 листопада.

Читайте: Бронювання від мобілізації. 20% компаній можуть втратити статус критично важливих — NV

Причину аудиту в уряді пояснюють аномальним зростання кількості критично важливих підприємств та кількості заброньованих працівників.

За результатом перевірки відповідальні міністерства визначать, чи мали місце недобросовісні дії та, чи носять вони потенційно корупційний характер.

На основі цих даних Кабмін оновить критерії бронювання.

Читайте: У «Дії» призупинили бронювання від мобілізації

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський висловив незадоволення щодо запропонованих Мінекономіки моделей економічного бронювання, назвавши їх несправедливими. Про це він повідомив під час інтерв'ю у телемарафоні про план перемоги.

8 жовтня Кабінет міністрів призупинив процедуру визнання підприємств критично важливими, що дозволяє їм бронювати працівників від мобілізації, а також доручив переглянути раніше ухвалені рішення про бронювання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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