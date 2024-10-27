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27 жовтня 2024, 13:22

Alibaba заплатить $433,5 млн для врегулювання групового позову акціонерів у США

Китайська Alibaba погодилася виплатити $433,5 млн для врегулювання групового позову в США, поданого інвесторами, які звинувачують гіганта електронної комерції в монополістичних діях, пише Reuters.

Китайська Alibaba погодилася виплатити $433,5 млн для врегулювання групового позову в США, поданого інвесторами, які звинувачують гіганта електронної комерції в монополістичних діях, пише Reuters.►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомоAlibaba заперечує правопорушення, заявляючи, що уклала угоду, щоб уникнути подальших витрат.
Фото: reuters.com

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Alibaba заперечує правопорушення, заявляючи, що уклала угоду, щоб уникнути подальших витрат. Пропонована угода була подана до федерального суду в Манхеттені і вимагає схвалення окружного судді.

Позов був поданий у 2020 році. Alibaba заявила, що не порушувала антимонопольні закони чи закони про конкуренцію, незважаючи на те, що вимагала від продавців обирати лише одну платформу дистрибуції.

Угода охоплює інвесторів в американські депозитарні акції Alibaba з 13 листопада 2019 року по 23 грудня 2020 року і стосується задоволення претензій щодо того, що вони зазнали збитків, коли ринок вважав заяви Alibaba такими, що вводять в оману, і ціна акцій впала.

Юристи позивачів у судових документах назвали запропоновану угоду «винятковим результатом», заявивши, що вона значно перевищила середній показник відшкодування за груповими позовами за цінними паперами, де втрати інвесторів перевищили $10 мільярдів.

Максимальна сума відшкодування збитків, які інвестори Alibaba могли б потенційно вимагати, якби продовжили судовий процес, склала $11,63 мільярда, написали юристи.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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