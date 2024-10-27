У Китаї з початку року притягнули до відповідальності за корупцію 589 тисяч осіб

У Китаї з початку цього року в рамках масштабної кампанії боротьби з корупцією правоохоронці притягли до відповідальності 589 тисяч осіб. Про це повідомляється на сайті Центральної комісії Компартії Китаю (КПК) із перевірки дисципліни.

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Боротьба з корупцією

Усього з січня по вересень 2024 р. наглядові органи в Китаї отримали 2,7 млн звітів про протиправну діяльність чиновників, включаючи 756 000 скарг. До прокуратури для подальшого розслідування передано 2972 справи.

Відносно 19 000 осіб порушено справи про хабарництво.

20 травня міністр сільського господарства та сільських справ КНР Тан Женьцзянь став фігурантом розслідування за підозрою «у серйозному порушенні партійної дисципліни та закону». Таке формулювання у Китаї зазвичай застосовується за наявності підозр у корупційних злочинах.

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Після переобрання Сі Цзіньпіна на XX з'їзді КПК у жовтні 2022 р. з Китаю стали частіше приходити новини про подібні розгляди щодо високопоставлених держслужбовців.

У листопаді 2022 р. колишнього міністра юстиції КНР Фу Чженхуа визнали винним у корупції та засудили до страти з відстрочкою виконання вироку на два роки (у китайських реаліях означає довічне ув'язнення). У квітні 2024 р. повідомлялося, що і його наступник Тан Іцзюнь потрапив під слідство за підозрою в корупції — видання Caixin пов'язало його справу зі збанкрутілим девелопером China Evergrande.