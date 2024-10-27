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27 жовтня 2024, 16:26

FATF занесла Алжир, Анголу, Кот-д'Івуар і Ліван до «сірого» списку та виключила з нього Сенегал

FATF (Група розроблення фінансових заходів із боротьби з відмиванням грошей — Financial Action Task Force) занесла Алжир, Анголу, Кот-д'Івуар і Ліван до так званого «сірого списку», тобто до переліку юрисдикцій, які перебувають під посиленим моніторингом організації. Про це пише «Інтерфакс-Україна».

FATF (Група розроблення фінансових заходів із боротьби з відмиванням грошей — Financial Action Task Force) занесла Алжир, Анголу, Кот-д'Івуар і Ліван до так званого «сірого списку», тобто до переліку юрисдикцій, які перебувають під посиленим моніторингом організації.
Фото: depositphotos

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Одночасно з цим із «сірого списку» було виключено Сенегал.

Які юрисдикції входять

Тепер до списку входять 24 юрисдикції: Алжир, Ангола, Болгарія, Буркіна Фасо, В'єтнам, Венесуела, Гаїті, Демократична республіка Конго, Ємен, Камерун, Кенія, Кот-д'Івуар, Ліван, Малі, Мозамбік, Монако, Намібія, Нігерія, Південний Судан, Сирія, Танзанія, Філіппіни, Хорватія, ПАР, Ємен.

Читайте: FATF знову не внесла рф до «чорного» списку — ЗМІ

FATF залишила без змін список високоризикованих юрисдикцій, так званий «чорний» список, до нього входять КНДР, Іран і М'янма.

Рішення щодо рф

Як писав «Мінфін», міжнародна група з протидії відмиванню грошей (FATF) 22 жовтня вчергове не змогла включити росію до «чорного» списку.

FATF призупинила членство росії в лютому 2023 року — через рік після початку військового вторгнення росії в Україну, але поки що утримується від включення росії до «чорного списку».

Читайте: FATF відмовляється внести росію до «чорного» списку

Публічно FATF заявила, що розглядає «агресію росії як неприйнятну та суперечливу її основним принципам», проте включення країни до «чорного» списку потребує консенсусу численних членів організації.

Зараз до неї входять близько 40 країн, включаючи Китай, Індію, Бразилію, Південну Африку та Саудівську Аравію. Тричі на рік члени FATF збираються для оцінки того, які країни слід включити до «сірого» та «чорного» списків або виключити з них.

У досьє, представленому членам FATF для розгляду, наголошується на тісній фінансовій та військовій співпраці між росією та країнами з високим рівнем ризику, такими як Північна Корея та Іран.

У ньому також наголошується на фінансуванні росією приватних військових компаній, у тому числі Wagner Group. Також у документі підкреслюється роль деяких каналів у Telegram та криптовалюти у сприянні фінансуванню тероризму та відмиванню грошей у росії, пише видання.

Україна не вперше звертається до FATF із проханням внести росію до «чорного» списку. Ще 2023 року український Мінфін порушував це питання. Втім, FATF щоразу відмовляла українській стороні.

Джерело: Мінфін
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