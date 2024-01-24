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24 січня 2024, 14:51

Tesla планує в середині 2025 року почати виробляти доступний електрокар — Reuters

Tesla повідомила постачальникам, що хоче почати виробництво нового електромобіля для масового ринку під кодовою назвою «Redwood» у середині 2025 року. Про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела.

Tesla повідомила постачальникам, що хоче почати виробництво нового електромобіля для масового ринку під кодовою назвою «Redwood» у середині 2025 року.
Фото: pixabay.com

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Новий електрокар — це компактний кросовер. За словами двох джерел видання, Tesla минулого року надіслала постачальникам «запити на пропозиції» або запрошення до участі в торгах на модель «Redwood» та прогнозувала щотижневий обсяг виробництва в межах 10 000 автомобілів.

Очікується, що виробництво «Redwood» почнеться в червні 2025 року.

Генеральний директор Tesla Ілон Маск уже давно розпалює апетити шанувальників та інвесторів до доступних електромобілів і самокерованих роботаксі, які, як очікується, будуть створюватися на більш дешевих електромобільних платформах нового покоління.

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Ці моделі, включно з автомобілем початкового рівня вартістю $25 000, дозволять йому конкурувати з дешевшими бензиновими авто та зростаючою кількістю недорогих електромобілів, в тому числі від китайського автовиробника BYD.

В останньому кварталі 2023 року BYD випередив Tesla як найкращого у світі виробника електромобілів.

Спочатку Маск пообіцяв зробити автомобіль вартістю $25 000 у 2020 році, пізніше він відклав цей план, а потім відродив його. Найдешевша пропозиція Tesla, седан Model 3, наразі має початкову ціну в США $38 990.

Джерело: Мінфін
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