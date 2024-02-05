Австрійський Raiffeisen Bank досі продовжує розглядати вихід з росії

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Що відомо

«Ми продовжуємо працювати над деконсолідацією нашого російського бізнесу або у формі продажу, або у формі відокремлення», — сказав Штробль.

Як запевнили в RBI, у 2023 фінансовому році продовжували зусилля зі зменшення свого російського бізнесу.

За даними банківської групи, «з другого кварталу 2022 року обсяг кредитування в росії скоротився на 56%». Водночас станом на кінець 2023 року він все ще становив 6 млрд євро.

Крім того, RBI «значно скоротив свій бізнес платіжних операцій з росією та припинив усі ділові відносини з російськими банками-кореспондентами, за винятком своєї дочірньої компанії Райффайзенбанк».

Поруч з цим в «Райффайзен Банк Інтернаціональ» підтвердили намір викупити через свою російську «дочку» заморожені акції російського олігарха Олега Дерипаски в найбільшій будівельній компанії Австрії Strabag, що «ще більше знизить ризики RBI від його російського бізнесу».

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«Процес узгодження трансакції зі Strabag йде за графіком. Ми подали всі необхідні документи до відповідних органів. Ми очікуємо, що закриття відбудеться в першому кварталі 2024 року», — заявив Штробль.

Загалом минулого року «Райффайзен Банк Інтернаціональ» отримав консолідований прибуток у розмірі 2,386 млрд євро, суттєво покращивши показники капіталу. При цьому консолідований чистий прибуток без урахування внесків з росії та білорусі становив 997 млн євро.

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