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5 лютого 2024, 8:59

Австрійський Raiffeisen Bank досі продовжує розглядати вихід з росії

Австрійська банківська група «Raiffeisen Bank International» (RBI) після двох років повномасштабної війни росії проти України все ще продовжує розглядати вихід з російського ринку. Про це заявив голова правлінняRBI Йоганн Штробль, пише «Укрінформ».

Австрійська банківська група «Raiffeisen Bank International» (RBI) після двох років повномасштабної війни росії проти України все ще продовжує розглядати вихід з російського ринку.
Фото:depositphotos

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Що відомо

«Ми продовжуємо працювати над деконсолідацією нашого російського бізнесу або у формі продажу, або у формі відокремлення», — сказав Штробль.

Як запевнили в RBI, у 2023 фінансовому році продовжували зусилля зі зменшення свого російського бізнесу.

За даними банківської групи, «з другого кварталу 2022 року обсяг кредитування в росії скоротився на 56%». Водночас станом на кінець 2023 року він все ще становив 6 млрд євро.

Крім того, RBI «значно скоротив свій бізнес платіжних операцій з росією та припинив усі ділові відносини з російськими банками-кореспондентами, за винятком своєї дочірньої компанії Райффайзенбанк».

Поруч з цим в «Райффайзен Банк Інтернаціональ» підтвердили намір викупити через свою російську «дочку» заморожені акції російського олігарха Олега Дерипаски в найбільшій будівельній компанії Австрії Strabag, що «ще більше знизить ризики RBI від його російського бізнесу».

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«Процес узгодження трансакції зі Strabag йде за графіком. Ми подали всі необхідні документи до відповідних органів. Ми очікуємо, що закриття відбудеться в першому кварталі 2024 року», — заявив Штробль.

Загалом минулого року «Райффайзен Банк Інтернаціональ» отримав консолідований прибуток у розмірі 2,386 млрд євро, суттєво покращивши показники капіталу. При цьому консолідований чистий прибуток без урахування внесків з росії та білорусі становив 997 млн євро.

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Джерело: Мінфін
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