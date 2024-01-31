Прибутки материнського Райффайзен Банку впали на 67%

Австрійський Райффайзен Банк (RBI) отримав на 67% менше прибутків у 4 кварталі минулого року, у порівнянні з аналогічним періодом. На тлі цієї інформації акції банку впали на 6,5%. Про це пише Reuters.

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Що вплинуло на такий результат

Чистий прибуток у четвертому кварталі склав 272 мільйони євро ($294 мільйони), що менше на 826 мільйонів євро, які банк отримав роком раніше. Відповідно до консенсусу, опублікованого RBI, аналітики очікували прибуток у 318 мільйонів євро

На негативний фінансовий результат вплинула ситуація у Польщі. Банк отримав збитки від кредитів, які поляки брали 10 років назад у швейцарських франках під іпотеку. Тоді це було вигідно, оскільки пропонувались низькі проценти по кредитах. Але польський злотий впав й банки отримують збитки. До того ж Райффайзен Банк змушений був заплатити 273 мільйони євро через судові позови.

На менші прибутки банку вплинуло й збільшення податків в Україні.

Бізнес в росії

Райффайзен лишається найбільшим західним банком в росії. Його вихід з цієї країни вдається напрочуд важко, що підкреслює тісні зв'язки Австрії з росією.

росія була одним з найбільших ринків для Райффайзену. Навіть за роки війни частка російського прибутку склала 38% у 2023 році й 49% у 2022 році.

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