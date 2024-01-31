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31 січня 2024, 10:16

Райффайзенбанк утричі підвищить максимальний тариф за виведення валюти з росії

Райффайзенбанк збільшить з 5 лютого максимальну комісію за вихідні перекази в іноземній валюті з $300 до $1000, повідомляє пресслужба банку.

Райффайзенбанк збільшить з 5 лютого максимальну комісію за вихідні перекази в іноземній валюті з $300 до $1000, повідомляє пресслужба банку.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниНові правилаЦя зміна пов'язана з ринковими вимогами та умовами роботи банків-кореспондентів.
Фото: depositphotos

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Нові правила

Ця зміна пов'язана з ринковими вимогами та умовами роботи банків-кореспондентів.

За новими правилами, з клієнтів стягуватиметься комісія у розмірі $1000 або 1000 євро за вихідні перекази в іноземній валюті.

Для інших валют цей тариф становитиме еквівалент від $15 до $1000.

Читайте: У росії Райффайзенбанк введе комісію 50% на вхідні перекази в доларах

Зміни не торкнуться інших умов проведення валютних операцій. Так, при оформленні переказу через Райффайзен Онлайн розмір комісії складе 2%, у клієнтському офісі — 3%.

Раніше максимальний розмір комісії за вихідні перекази становив 300 доларів або 300 євро. Цей тариф був запроваджений у квітні 2023 року разом із посиленням умов валютних операцій банку.

Читайте: У росії Райффайзенбанк призупинить прийом доларів і євро у своїх касах з серпня

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, Райффайзенбанк ввів 50% комісію за перекази в доларах з інших банків на рахунки фізичних осіб, «малого та мікро бізнесу».

Райффайзенбанк з 1 серпня призупинив прийом та купівлю готівкових доларів США та євро у громадян у своїх касах.

Джерело: Мінфін
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