Райффайзенбанк утричі підвищить максимальний тариф за виведення валюти з росії

Райффайзенбанк збільшить з 5 лютого максимальну комісію за вихідні перекази в іноземній валюті з $300 до $1000, повідомляє пресслужба банку.

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Нові правила

Ця зміна пов'язана з ринковими вимогами та умовами роботи банків-кореспондентів.

За новими правилами, з клієнтів стягуватиметься комісія у розмірі $1000 або 1000 євро за вихідні перекази в іноземній валюті.

Для інших валют цей тариф становитиме еквівалент від $15 до $1000.

Читайте: У росії Райффайзенбанк введе комісію 50% на вхідні перекази в доларах

Зміни не торкнуться інших умов проведення валютних операцій. Так, при оформленні переказу через Райффайзен Онлайн розмір комісії складе 2%, у клієнтському офісі — 3%.

Раніше максимальний розмір комісії за вихідні перекази становив 300 доларів або 300 євро. Цей тариф був запроваджений у квітні 2023 року разом із посиленням умов валютних операцій банку.

Читайте: У росії Райффайзенбанк призупинить прийом доларів і євро у своїх касах з серпня

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, Райффайзенбанк ввів 50% комісію за перекази в доларах з інших банків на рахунки фізичних осіб, «малого та мікро бізнесу».

Райффайзенбанк з 1 серпня призупинив прийом та купівлю готівкових доларів США та євро у громадян у своїх касах.