«Золота віза»: Купівля нерухомості у Португалії більше не дає прав на візу

Тепер, щоб придбати посвідку на проживання в одній із найбідніших країн Євросоюзу — Португалії, недостатньо буде просто інвестувати в нерухомість, оскільки країна стикається з проблемою малонаселених регіонів, пише Reuters.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Золота віза»

Якщо раніше «золоту візу», що дає право на проживання в країні іноземцям, можна було отримати, просто купуючи нерухомість, то зараз становище погіршилося, хоча в інвесторів залишилася така можливість, як вкладати свої гроші в інвестиційні фонди, які чекають на бум.

Уряд Португалії ще в лютому 2023 року заявив, що відмовиться від схеми «золотих віз», яка повинна погіршити житлову кризу, прагнучи перенаправити інвестиції в нерухомість з урбанізованих в збезлюднілі райони.

Згідно з програмою «золотих віз» з моменту її запуску в 2012 році, в обмін на інвестиції громадян з країн, які не входять до ЄС і автоматично отримували право жити в країні, приплив коштів склав близько 7,3 млрд євро — в основному з Китаю, Бразилії та США. Левова частка цих грошей була витрачена на нерухомість, що підняло ціни на житло в країні і навіть створило ризики для безпеки.

Тепер можна буде вкладати в інвестиційні фонди та робити пожертвування на культурні чи наукові проєкти. Для початкового кроку потрібно перевести 500 000 євро до одного або кількох відповідних критеріїв фондів. Раніше їх було близько 40, хоча деякі з них, можливо, ще не відкриті для інвестицій.

Внесок щонайменше 250 000 євро у культурні проєкти або 500 000 євро у наукові дослідження чи створення 10 робочих місць також може допомогти отримати золоту візу. Кандидати мають дозволити перевірку судимості та довести відсутність непогашених боргів.

Прикладами таких фондів можна назвати фонд сталого сільського господарства Pela Terra, який допомагає відновити майже 1000 га сільськогосподарських угідь у регіоні Алентежу, або фонд Sharing Education, який інвестує у міжнародні школи Португалії.

Очікується, що незабаром кошти становитимуть 80−90% усіх таких інвестицій. Однак через те, що можливості купівлі нерухомості більше не буде, в цілому в Португалію, швидше за все, надійде менше грошей.