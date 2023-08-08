Італія скасувала «золоті візи» для росіян і білорусів

Уряд Італії призупинив з липня 2023 року участь громадян росії та білорусі в програмі Investor Visa for Italy — отримання посвідки на проживання в обмін на інвестиції. Про це повідомляє італійське видання Altreconomia.

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Про скасування «золотих віз» італійська влада повідомила, додавши примітку на вебсторінці програми. Зазначається, що Міністерство економіки Італії ухвалило рішення 14 липня 2023 року на основі рекомендації Єврокомісії від 28 березня 2022 року.

За даними, які отримала Altreconomia, за цей період програмою Investor Visa for Italy скористались щонайменше 36 громадян росії, із них візу «інвестора» терміном на два роки отримали 32.

Росіяни — найбільша національна група одержувачів італійських «золотих віз» за 2022 рік. Слідом за ними йдуть громадяни США й Британії (по 12), ще 23 — громадяни з-поза меж ЄС, їхню національність не розкривають з міркувань захисту «приватності».

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Крім того, зауважує видання, за минулий рік обсяг інвестицій за італійською програмою «золотих віз» досяг максимального показника з 2017 року, відколи цей механізм існує, і становив 32,3 млн євро.

В останні роки Європейська комісія закликала держави-члени ЄС скасувати подібні інструменти надання посвідок для проживання, вважаючи їх одним із засобів легалізації фінансових оборудок іноземцями.