Yasno починає відключення боржників: сума несплати досягла 3,6 мільярда

За час дії мораторію на відключення електроенергії для населення чисельність споживачів-боржників Yasno зросла з 760 тис. до 1 252 абонентів — на 65%. А сума заборгованості сягнула 3,6 млрд грн (3 574,48 млн грн). Про це у відповідь за запит Мінфіну повідомили в Yasno.

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Що відповіли у компанії

Там також уточнили, що Yasno — це бренд, під яким працює група компаній із постачання електроенергії, рішень з енергоефективності та електромобілів, що надають послуги для 3,5 млн українських сімей у Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях та юридичних клієнтів по всій Україні (на підконтрольній Україні території).

Мораторій на відключення світла для фізосіб запроваджено майже одразу після початку повномасштабного вторгнення — 5 березня 2022 року. Кабмін прийняв постанову «Деякі питання оплати житлово-комунальних послуг у період військового стану», якою було заборонено нараховувати та стягувати з фізосіб пеню та штрафи (також інфляційні нарахування, процентів річних на заборгованість) за несвоєчасне чи неповне внесення населенням плати за житло. При цьому встановлено мораторій на відключення абонентів-неплатників. Цей підхід застосовувався тільки до домогосподарств і не належав до фізичних осіб-підприємців та юросіб.

Проте 29 грудня 2023 року Кабмін ухвалив постанову № 1405, якою скасував мораторій на відключення неплатників. Виняток із цього правила зробили лише для пошкодженого війною житла (споживач має про це поінформувати енергетичну компанію), зон активних бойових дій та регіонів в окупації. Влада пояснила скасування пільги зростанням заборгованості населення за електроенергію.

Зростання заборгованості

«Мінфін» запросив у Yasno дані щодо динаміки зростання заборгованості з початку повномасштабного вторгнення. З даних на початок 2024 року видно, що найбільшу заборгованість було сформовано в Дніпропетровській області — 1,5 млрд грн, на другому місці йде м. Київ з 1,1 млн грн, а далі Донецька область з 963,8 млн грн.

Якщо говорити про динаміку приросту боргів, то найсерйозніша вона на Донеччині — у 3,4 рази за три роки. За нею йде м. Київ із 2-кратним зростанням та Дніпропетровська область — 1,9 раза.

Більшість загальної заборгованості за електроенергію припадає за борги понад 3 місяці — 1,496 млрд грн (41,9% загального обсягу) та на борги за 1 місяць — 1,4556 млрд грн (40,7%).

Керівництво Yasno заявляло про те, що розпочне відключення світла боржникам з 29 січня, і сьогодні підтвердило старт вимкнень, але обіцяли заздалегідь попереджати людей.

«Відключення може бути здійснено лише при попередженні споживача не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня відключення. Попередження надається споживачеві окремим письмовим повідомленням, в якому зазначається підстава, сума заборгованості за відповідним договором та період, за який виникла ця заборгованість», — йдеться у коментарі Yasno для Мінфіну.

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Компанія «Київські енергетичні послуги», що працює під брендом Yasno, поки що не публікувала результати за 2023 рік. Але є звіт про господарську діяльність за 2022-й. Відповідно до нього, підприємство надало 3 662 974 тис. кВт•год електроенергії, з них за вільними цінами — 2 170 756 тис. кВт•год. А також надало 10 467 тис. м природного газу юрособам і 171 тис. м побутовим споживачам.

Фінансовий результат ТОВ «Київські енергетичні послуги» у 2022 році становив 496,9 млн грн, а чистий прибуток — 407,5 млн грн.