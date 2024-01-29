Yasno починає відключення боржників: сума несплати досягла 3,6 мільярда

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
29 січня 2024, 16:34

Yasno починає відключення боржників: сума несплати досягла 3,6 мільярда

За час дії мораторію на відключення електроенергії для населення чисельність споживачів-боржників Yasno зросла з 760 тис. до 1 252 абонентів — на 65%. А сума заборгованості сягнула 3,6 млрд грн (3 574,48 млн грн). Про це у відповідь за запит Мінфіну повідомили в Yasno.

За час дії мораторію на відключення електроенергії для населення чисельність споживачів-боржників Yasno зросла з 760 тис.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіна»: головні фінансові новини

Що відповіли у компанії

Там також уточнили, що Yasno — це бренд, під яким працює група компаній із постачання електроенергії, рішень з енергоефективності та електромобілів, що надають послуги для 3,5 млн українських сімей у Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях та юридичних клієнтів по всій Україні (на підконтрольній Україні території).

Мораторій на відключення світла для фізосіб запроваджено майже одразу після початку повномасштабного вторгнення — 5 березня 2022 року. Кабмін прийняв постанову «Деякі питання оплати житлово-комунальних послуг у період військового стану», якою було заборонено нараховувати та стягувати з фізосіб пеню та штрафи (також інфляційні нарахування, процентів річних на заборгованість) за несвоєчасне чи неповне внесення населенням плати за житло. При цьому встановлено мораторій на відключення абонентів-неплатників. Цей підхід застосовувався тільки до домогосподарств і не належав до фізичних осіб-підприємців та юросіб.

Проте 29 грудня 2023 року Кабмін ухвалив постанову № 1405, якою скасував мораторій на відключення неплатників. Виняток із цього правила зробили лише для пошкодженого війною житла (споживач має про це поінформувати енергетичну компанію), зон активних бойових дій та регіонів в окупації. Влада пояснила скасування пільги зростанням заборгованості населення за електроенергію.

Зростання заборгованості

«Мінфін» запросив у Yasno дані щодо динаміки зростання заборгованості з початку повномасштабного вторгнення. З даних на початок 2024 року видно, що найбільшу заборгованість було сформовано в Дніпропетровській області — 1,5 млрд грн, на другому місці йде м. Київ з 1,1 млн грн, а далі Донецька область з 963,8 млн грн.

Якщо говорити про динаміку приросту боргів, то найсерйозніша вона на Донеччині — у 3,4 рази за три роки. За нею йде м. Київ із 2-кратним зростанням та Дніпропетровська область — 1,9 раза.

Більшість загальної заборгованості за електроенергію припадає за борги понад 3 місяці — 1,496 млрд грн (41,9% загального обсягу) та на борги за 1 місяць — 1,4556 млрд грн (40,7%).

Керівництво Yasno заявляло про те, що розпочне відключення світла боржникам з 29 січня, і сьогодні підтвердило старт вимкнень, але обіцяли заздалегідь попереджати людей.

«Відключення може бути здійснено лише при попередженні споживача не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня відключення. Попередження надається споживачеві окремим письмовим повідомленням, в якому зазначається підстава, сума заборгованості за відповідним договором та період, за який виникла ця заборгованість», — йдеться у коментарі Yasno для Мінфіну.

Читайте також: Українці скаржаться на необґрунтовані борги за світло

Компанія «Київські енергетичні послуги», що працює під брендом Yasno, поки що не публікувала результати за 2023 рік. Але є звіт про господарську діяльність за 2022-й. Відповідно до нього, підприємство надало 3 662 974 тис. кВт•год електроенергії, з них за вільними цінами — 2 170 756 тис. кВт•год. А також надало 10 467 тис. м природного газу юрособам і 171 тис. м побутовим споживачам.

Фінансовий результат ТОВ «Київські енергетичні послуги» у 2022 році становив 496,9 млн грн, а чистий прибуток — 407,5 млн грн.

Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+90
AleksandrBank
AleksandrBank
29 січня 2024, 16:57
#
Пора. Як би це погано не звучало нажаль!
+
+31
mac
mac
29 січня 2024, 17:35
#
Придется отказатся от телевизора) интернета и электронных кабинетов
+
0
Nikita1984
Nikita1984
29 січня 2024, 19:14
#
А повестку тогда как получать? Если президент говорит нужно это дело диджитализировать и не обилечивать на улицах
+
+30
bankirsha1984
bankirsha1984
29 січня 2024, 18:23
#
Головне, щоб вимикати тільки справжніх боржників, а не тих де борги невідомо як «малюють». Такі випадки теж є й суперечок постачальник/споживач немало, і до НКРЕКП ця інформація доходить, регулятор втручається. Якщо все буде чесно, об'єктивно — то правильно вимикати. Споживаєш — маєш платити, то зрозуміло
+
0
Nikita1984
Nikita1984
29 січня 2024, 19:17
#
Нужно бы в домах где электроплиты и в которых нет централизованной горячей воды, люди поставили бойлеры из-за отсутствия альтернативы делать тариф дешевле чем в тех домах где есть газ и горячая вода.
У меня в квартире абсолютно всё на электро
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Anastasiy77, JekaLod и 40 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами