«єОселя»: кому найчастіше відмовляють банки

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Що відомо

Із загальної кількості заявок на участь в лише 15% доходять до укладання кредитних угод за програмою пільгової іпотеки «єОселя». Про це свідчать дані компанії «Укрфінжитло» за 2023 рік: на іпотеку було подано понад 20 тис. заявок, а офрормлено з них — лише 6 тисяч позик.

За даними компанії, у межах державної програми кредитування «єОселя» заплановано видати близько 12 000 іпотек цього року — це удвічі більше іпотек, аніж торік.

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Як зазначають рієлтори, підставою для відмови найчастіше стає нездатність клієнтів довести свою платоспроможність, а також наявність негативної кредитної історії. Як зазначають рієлтори, підставою для відмови найчастіше стає нездатність клієнтів довести свою платоспроможність, а також наявність негативної кредитної історії.

Навіть пільговим категоріям складно довести свою спроможність оплачувати позику, пояснила в коментарі власниця першої іпотечної агенції нерухомості DODOMU Ірина Шапка. За її словами, банк хоче знати, наскільки стабільними можуть бути доходи учасника програми у майбутньому.

Наприклад, військовий або поліцейський, який подається на «єОселю», має достатню зарплатню, але якщо у нього двоє дітей і дружина не працює, або у декретній відпустці, тоді на позитивну відповідь від банку шансів мало.

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За негативну кредитну історію, на переконання рієлторів, можна поборотись, якщо надати банку пояснення щодо боргів.

«Трапляється, що клієнт — військовий — прийшов у банк, його проконсультували, обіцяли дати позику, він надав усі довідки, вибрав об'єкт, вніс заставу, а в банку у підсумку в кредиті відмовили, зіславшись на те, що колись були протерміновані оплати за іншим кредитом. Виявляється, клієнт пішов служити в Нацгвардію, був у гарячій зоні і протягом 7 місяців платежі справді були протерміновані. Та частину коштів він погасив, коли повернувся. Тож доводилось надати пояснення банку, після чого ми повторно вийшли на комітет», — пояснила рієлтор.

Окрім цього, у багатьох українців зникає бажання брати іпотеку, коли їм показують розрахунки із супутніх витрат на податки та оформлення кредиту.

Трапляється часто, що банки не надають пояснень щодо відмов у участі за програмою «єОселя».

Загалом за підсумками 2023 року кредитний портфель єОселі майже досягнув рекордного обсягу довоєнного іпотечного кредитування. Протягом минулого року було видано 5855 кредитів на 8,85 мільярдів гривень.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що від початку дії програми «єОселя» кредити отримали 6 757 родин на загальну суму 10,2 млрд грн 1200 з них взяли кредити на умовах масової іпотеки загалом на 2 млрд грн.

У 2023 році, згідно з озвученими урядом планів, за програмою «єОселя» передбачалося прокредитувати придбання 10 тис. квартир. Станом на жовтень житло отримали менше ніж 4 тис. родин.