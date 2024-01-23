За програмою «єОселя» обсяг іпотек перевищив 10 мільярдів гривень

За минулий тиждень 161 українська родина взяла кредити на придбання житла за програмою «єОселя». Від початку дії програми кредити отримали 6 757 родин на загальну суму 10,2 млрд грн. 1200 з них взяли кредити на умовах масової іпотеки загалом на 2 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

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«Від початку дії програми «єОселя» кредити на придбання житла взяли вже понад 6 700 українських родин на 10,2 млрд грн. При цьому 1200 родин отримали кредити на умовах масової іпотеки — під 7% — загалом на 2 млрд грн.

Нагадаю, з серпня минулого року іпотека доступна всім українцям, які не мають власного житла або потребують покращення житлових умов. За кілька днів — з 26 січня — програму буде ще розширено і кредити можна буде взяти також на придбання будинків, дуплексів та таунхаусів", — зазначила заступниця Міністра економіки України Надія Бігун.

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою «єОселя» 161 кредит на 272 млн грн, серед яких:

кредити під 3% отримали 83 військовослужбовці та силовики, 7 педагогів, 20 медиків та 6 науковців;

кредити під 7% отримали 40 українців без власного житла, 4 ВПО та 1 ветеран.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (127 кредитів) та у забудовника (30). Також 4 українці взяли кредити на купівлю квартири, яка будується.

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Де найбільше брали іпотечних кредитів

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:

Київської області — 38;

міста Києва — 32;

Одеської області — 15;

Вінницької області — 13;

Волинської області — 11.

Нагадаємо

Скористатись програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови.

Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій — учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян — ставка іпотеки становить 7%.

Програма «єОселя» почала свою роботу в жовтні 2022 року. Реалізовують програму Мінекономіки спільно з Мінцифрою та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами «єОселя» є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк та Сенс Банк.