Для забезпечення українців доступним житлом уряд розробляє нові пільгові програми — «Оренда з правом викупу» та «Соціальна оренда». Про це розповіла перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко під час онлайн-виступу на заході «Система доступного орендного житла в Україні».

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За її словами, станом на сьогодні в Україні близько 5 млн внутрішньо переміщених осіб. Ще близько 2 млн сімей, які безповоротно втратили домівку.

«Крім програми «Доступна іпотека», яку вже презентує «єОселя», ми розглядаємо можливість впровадження ще кількох інструментів, які наразі на стадії розробки. Йдеться про систему оренди з правом викупу (rent-to-own) та соціальна оренда. Ці підходи досить поширені на Заході.

Для реалізації цього ми фактично вже маємо єдиного державного оператора — ПрАТ «Укрфінжитло», і держава вже профінансувала його статутний капітал на 50 млрд грн за рахунок облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), а також планує здійснити додаткове вливання в капітал УФЖК ще 20 млрд грн цього року", — заявила Свириденко.

У планах на 2024 рік видати 12 тисяч житлових кредитів, у 2025 році — 23 тисячі на загальну суму 56,6 млрд грн.

Перевага надаватиметься новозбудованим квартирам, будинкам та таунхаусам або тим, які тільки будуються.

За словами Свириденко, напередодні повномасштабного російського вторгнення іпотечні позики в Україні становили менше ніж 1% ВВП. Тоді як у країнах Єврозони цей показник у середньому дорівнює 40%.

«Наша стратегічна мета за 10 років вийти на рівень 10% ВВП. Більше того, згідно з нашою стратегією, будівництво визначено одним з пріоритетних секторів для відновлення української економіки. Адже після завершення війни Україна перетвориться на найбільший будівельний майданчик Європи», — додала вона.

Розширення умов «єОселі»

Вже 26 січня наберуть чинності зміни до постанови Кабміну № 856, що передбачають суттєве розширення умов «єОселі». Зокрема доступними для придбання в іпотеку стануть приватні будинки, дуплекси і таунхауси.

Також збільшиться можливість вибору житла для ветеранів та учасників бойових дій. Вони зможуть придбати квартиру під 7% річних в будинку, якому не більше 10 років для Києва та обласних центрів, або без обмежень по терміну введення в експлуатацію для інших населених пунктів.

Крім того, очікується інтеграція «єОселі» з «єВідновленням». Після внесення змін у відповідний закон, громадяни зможуть використовувати житловий сертифікат як частину першого внеску при купівлі житла в іпотеку.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що від початку дії програми «єОселя» кредити отримали 6 757 родин на загальну суму 10,2 млрд грн. 1200 з них взяли кредити на умовах масової іпотеки загалом на 2 млрд грн.

У 2023 році, згідно з озвученими урядом планів, за програмою «єОселя» передбачалося прокредитувати придбання 10 тис. квартир. Станом на жовтень житло отримали менше ніж 4 тис. родин.

Хто може скористатись програмою

Скористатись програмою «єОселя» сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови.

Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій — учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян — ставка іпотеки становить 7%.

Програма «єОселя» почала свою роботу в жовтні 2022 року. Реалізовують програму Мінекономіки спільно з Мінцифрою та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами «єОселя» є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк та Сенс Банк.