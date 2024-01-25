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25 січня 2024, 19:26

Забезпечення українців доступним житлом: уряд розробляє нові пільгові програми

Для забезпечення українців доступним житлом уряд розробляє нові пільгові програми — «Оренда з правом викупу» та «Соціальна оренда». Про це розповіла перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко під час онлайн-виступу на заході «Система доступного орендного житла в Україні».

Для забезпечення українців доступним житлом уряд розробляє нові пільгові програми — «Оренда з правом викупу» та «Соціальна оренда».
Фото: pixabay.com

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За її словами, станом на сьогодні в Україні близько 5 млн внутрішньо переміщених осіб. Ще близько 2 млн сімей, які безповоротно втратили домівку.

«Крім програми «Доступна іпотека», яку вже презентує «єОселя», ми розглядаємо можливість впровадження ще кількох інструментів, які наразі на стадії розробки. Йдеться про систему оренди з правом викупу (rent-to-own) та соціальна оренда. Ці підходи досить поширені на Заході.

Для реалізації цього ми фактично вже маємо єдиного державного оператора — ПрАТ «Укрфінжитло», і держава вже профінансувала його статутний капітал на 50 млрд грн за рахунок облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), а також планує здійснити додаткове вливання в капітал УФЖК ще 20 млрд грн цього року", — заявила Свириденко.

У планах на 2024 рік видати 12 тисяч житлових кредитів, у 2025 році — 23 тисячі на загальну суму 56,6 млрд грн.

Перевага надаватиметься новозбудованим квартирам, будинкам та таунхаусам або тим, які тільки будуються.

За словами Свириденко, напередодні повномасштабного російського вторгнення іпотечні позики в Україні становили менше ніж 1% ВВП. Тоді як у країнах Єврозони цей показник у середньому дорівнює 40%.

«Наша стратегічна мета за 10 років вийти на рівень 10% ВВП. Більше того, згідно з нашою стратегією, будівництво визначено одним з пріоритетних секторів для відновлення української економіки. Адже після завершення війни Україна перетвориться на найбільший будівельний майданчик Європи», — додала вона.

Розширення умов «єОселі»

Вже 26 січня наберуть чинності зміни до постанови Кабміну № 856, що передбачають суттєве розширення умов «єОселі». Зокрема доступними для придбання в іпотеку стануть приватні будинки, дуплекси і таунхауси.

Також збільшиться можливість вибору житла для ветеранів та учасників бойових дій. Вони зможуть придбати квартиру під 7% річних в будинку, якому не більше 10 років для Києва та обласних центрів, або без обмежень по терміну введення в експлуатацію для інших населених пунктів.

Крім того, очікується інтеграція «єОселі» з «єВідновленням». Після внесення змін у відповідний закон, громадяни зможуть використовувати житловий сертифікат як частину першого внеску при купівлі житла в іпотеку.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що від початку дії програми «єОселя» кредити отримали 6 757 родин на загальну суму 10,2 млрд грн. 1200 з них взяли кредити на умовах масової іпотеки загалом на 2 млрд грн.

У 2023 році, згідно з озвученими урядом планів, за програмою «єОселя» передбачалося прокредитувати придбання 10 тис. квартир. Станом на жовтень житло отримали менше ніж 4 тис. родин.

Хто може скористатись програмою

Скористатись програмою «єОселя» сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови.

Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій — учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян — ставка іпотеки становить 7%.

Програма «єОселя» почала свою роботу в жовтні 2022 року. Реалізовують програму Мінекономіки спільно з Мінцифрою та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами «єОселя» є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк та Сенс Банк.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Leonid Fridman
Leonid Fridman
25 січня 2024, 19:59
#
Для ВПО оба варианта это что-то сродни «эскобара».
Аренда с правом выкупа подразумевает переплату чуть-ли не 100% стоимости квартиры, потому что платятся два платежа — арендный и выкупной. Если условная квартира стоит 2 млн грн, и растягивается аренда с правом выкупа на 20 лет, то получается что в месяц чисто выкупной платеж составляет 8334 грн + арендный, который по всем известным мне договорам меняется в зависимости от рыночной ситуации. Допустим может вполне быть норма когда 10к арендный платеж и 9к выкупной, а в следующем году уже 12к + 9к. Выгода тут только для продавца, для покупателя жесткий убыток.
Социальная аренда — это вроде как и относительно выгодно, но квартира никогда не станет соственностью, просто арендный платеж меньше на ~ 30% среднерыночного (если судить о том как это работает в Европе). Не сильно выгодно.
***********************
Государство лучше бы думало о действительно доступных вариантах. Например сингапурский или вьетнамский вариант, когда государство строит социальные кварталы и продает там жилье нуждающимся по себестоимости строительства. Для Вьетнама там получалось что-то около 400$ за квадрат в столице (!). И вот уже на это дело можно давать кредит — вполне по карману будет большинству ВПО.
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+7
financialGenius
financialGenius
25 січня 2024, 20:55
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Вот это я понимаю инициатива подеребанить деньги … уже и война закончилась и даже не начиналась для них если решили выделить такие средства … лучше бы ипотеку сделали как в Европе или Швейцарии до 20 года по 0%… а не выделяли средства непонятно куда и кому во время войны … сбу нужно заняться этими казнокрадами и «инициаторами» а то снова ловить приодеться и искать средства которые уже не в Украине будут …
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