Експортно-кредитне агенство (ЕКА) планує розпочати страхування воєнного ризику міжнародні та національні інвестиції, та кредити повʼязані з інвестиціями. Про це повідомили в European Business Association.
Страхування воєнних ризиків планують запустити у другому кварталі 2024 року
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Що відомо
Цього року набрав чинності закон від
Перелік воєнних та політичних ризиків, а також умови і порядок страхування/перестрахування мають бути визначені у Постанові Кабінету Міністрів України, яка наразі розробляється Міністерством економіки України та Національним банком. Цей документ має бути опублікований у найближчі місяці.
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В ЕКА вже готують кілька продуктів, якими, як очікується, вже цього року зможе скористатися бізнес:
- Страхування міжнародних та національних прямих інвестицій в Україну та дивідендів;
- Страхування кредитів, пов’язаних з інвестиціями.
Компенсацію можна буде отримати у разі повної зупинки діяльності по принципу business interruption (компенсується різниця між вартістю інвестицій до події та вартістю після події).
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