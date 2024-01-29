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29 січня 2024, 8:54

Страхування воєнних ризиків планують запустити у другому кварталі 2024 року

Експортно-кредитне агенство (ЕКА) планує розпочати страхування воєнного ризику міжнародні та національні інвестиції, та кредити повʼязані з інвестиціями. Про це повідомили в European Business Association.

Експортно-кредитне агенство (ЕКА) планує розпочати страхування воєнного ризику міжнародні та національні інвестиції, та кредити повʼязані з інвестиціями.
Фото:depositphotos

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Що відомо

Цього року набрав чинності закон від 22.11.2023 № 3497-IX, яким сферу діяльності ЕКА було розширено на страхування прямих інвестицій та інвестиційних кредитів, спрямованих на розвиток експортоорієнтованих підприємств.

Перелік воєнних та політичних ризиків, а також умови і порядок страхування/перестрахування мають бути визначені у Постанові Кабінету Міністрів України, яка наразі розробляється Міністерством економіки України та Національним банком. Цей документ має бути опублікований у найближчі місяці.

Читайте: Президент підписав закон про страхування інвестицій від воєнних ризиків

В ЕКА вже готують кілька продуктів, якими, як очікується, вже цього року зможе скористатися бізнес:

  • Страхування міжнародних та національних прямих інвестицій в Україну та дивідендів;
  • Страхування кредитів, пов’язаних з інвестиціями.

Компенсацію можна буде отримати у разі повної зупинки діяльності по принципу business interruption (компенсується різниця між вартістю інвестицій до події та вартістю після події).

Читайте: Україна розширює доступні інструменти страхування військових ризиків для експортерів

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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