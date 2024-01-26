Платежі через СЕП за минулий рік зросли на 58%

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
26 січня 2024, 18:51

Платежі через СЕП за минулий рік зросли на 58%

Торік через систему електронних платежів (СЕП) здійснено близько 423 млн платежів на суму майже 210 трлн грн. Це більше на 16,5% за кількістю та на 58% за сумою порівняно з 2022 роком. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Торік через систему електронних платежів (СЕП) здійснено близько 423 млн платежів на суму майже 210 трлн грн.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Нова СЕП

Таке збільшення у регуляторі пояснюють тим, що з квітня минулого року почала працювати система нового покоління, яка пришвидшила платежі, а також зробила їх зручнішими та безпечнішими.

«Це було однією з найбільших міграцій, яку будь-коли здійснювали фінансові установи України, а також потужним поштовхом для майбутнього розвитку й модернізації інформаційних систем українських банків і фінансових установ», — йдеться у повідомленні.

З урахуванням цього у середньому за один день у СЕП упродовж минулого року оброблялося близько 1,24 млн платежів на суму близько 617 млрд грн. Водночас система здатна обробляти впродовж одного дня практично в 10 разів більше платежів, ніж теперішні обсяги.

У вихідні стало більше платежів

Крім того, з часу запровадження цілодобового режиму роботи системи спостерігалася тенденція зростання попиту клієнтів на використання СЕП у вихідні дні. Так, якщо у квітні 2023 року кількість платежів, зокрема в суботу, в середньому становила близько 200 тисяч, то у грудні вона зросла удвічі.

Також у жовтні 2023 року вперше було реалізовано можливість здійснення через СЕП платежів із використанням платіжних рахунків користувачів небанківського надавача платіжних послуг ТОВ «НоваПей» — через банк, який одночасно є учасником системи та обслуговуючим банком для цієї компанії.

Традиційно переважну більшість платежів торік надіслали до системи банки України та їхні філії — 96% від загальної кількості платежів.

Читайте також: В Україні можуть збільшити неоподаткований ліміт на посилки за кордон до 1 тисячі євро

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами