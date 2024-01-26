Платежі через СЕП за минулий рік зросли на 58%

Торік через систему електронних платежів (СЕП) здійснено близько 423 млн платежів на суму майже 210 трлн грн. Це більше на 16,5% за кількістю та на 58% за сумою порівняно з 2022 роком. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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Нова СЕП

Таке збільшення у регуляторі пояснюють тим, що з квітня минулого року почала працювати система нового покоління, яка пришвидшила платежі, а також зробила їх зручнішими та безпечнішими.

«Це було однією з найбільших міграцій, яку будь-коли здійснювали фінансові установи України, а також потужним поштовхом для майбутнього розвитку й модернізації інформаційних систем українських банків і фінансових установ», — йдеться у повідомленні.

З урахуванням цього у середньому за один день у СЕП упродовж минулого року оброблялося близько 1,24 млн платежів на суму близько 617 млрд грн. Водночас система здатна обробляти впродовж одного дня практично в 10 разів більше платежів, ніж теперішні обсяги.

У вихідні стало більше платежів

Крім того, з часу запровадження цілодобового режиму роботи системи спостерігалася тенденція зростання попиту клієнтів на використання СЕП у вихідні дні. Так, якщо у квітні 2023 року кількість платежів, зокрема в суботу, в середньому становила близько 200 тисяч, то у грудні вона зросла удвічі.

Також у жовтні 2023 року вперше було реалізовано можливість здійснення через СЕП платежів із використанням платіжних рахунків користувачів небанківського надавача платіжних послуг ТОВ «НоваПей» — через банк, який одночасно є учасником системи та обслуговуючим банком для цієї компанії.

Традиційно переважну більшість платежів торік надіслали до системи банки України та їхні філії — 96% від загальної кількості платежів.

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