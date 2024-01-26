Клієнти Sensе Bank заробили більше 700 тис. грн на «збірках»

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
26 січня 2024, 15:00

Клієнти Sensе Bank заробили більше 700 тис. грн на «збірках»

«Збірка» у мобільному банку Sense SuperApp — універсальний інструмент для збору грошей від друзів та знайомих: на допомогу ЗСУ чи дрони, омріяну покупку чи просто «про запас». Його було презентовано як зручний сервіс у Sense SuperApp наприкінці 2021 року.

Спочатку клієнти банку користувалися ним здебільшого для накопичення коштів для власних потреб. Але останнім часом все більше збірок створюються задля збору коштів на допомогу українським воїнам, придбання амуніції та дронів.

Головна перевага «Збірки» над схожими продуктами інших банків — відсотки, що нараховує банк на кошти, які зберігаються на «збірці».

Створюючи «Збірку», клієнт автоматично отримує 4% річних доходу на всі гроші, що лежать на ній. Чим довше триває збір та чим більше коштів зібрано — тим більший прибуток. Іншими словами, збірка — це не просто зручний, але й вигідний інструмент для збору грошей. У цьому сенсі він є безстроковим банківським депозитом без обмеження мінімальної суми та з можливістю зняти гроші без втрати відсотків будь-якої миті.

Крім того, поповнювати «Збірку» у зручному форматі за посиланням або QR-кодом можуть на будь-яку суму усі бажаючі, навіть якщо вони ще не стали клієнтом Sense Bank.

Цікаві цифри про збірку

 — Від запуску сервісу два роки тому українці заробили на відсотках, що нараховуються на «Збірку», 744 тисячі гривень, свідчить статистика банку.

 — За цей період було відкрито понад 40 тисяч збірок. І їхня кількість продовжує зростати щодня.

 — В середньому клієнти Sense SuperApp завершували збір коштів за 124 дні.

Як почати збирати гроші

Відкрити «Збірку» надзвичайно просто. Для цього потрібно на вкладці продукти у Sense SuperApp обрати «Створити збірку», вказати суму збору та за бажанням ввести назву. Sense SuperApp самостійно згенерує посилання або QR-код, яким легко поділитися з друзями у соціальних мережах, месенджерах та у будь-який інший зручний спосіб.

Поповнити «Збірку» може будь-хто, в кого є посилання або QR- код: зручна та проста онлайн-форма дозволяє безпечно та за кілька секунд переказати бажану суму на «Збірку» за допомогою Google Pay або Apple Pay.

Sense Bank — системно важливий український банк, 100% акцій якого належить державі в особі Міністерства фінансів України. Фінустанова обслуговує близько 3 млн фізичних, 55 тисяч юридичних осіб та 85 тисяч ФОПів у 130 відділеннях по всій Україні, а також онлайн банку Sense SuperApp. У банку працює близько 4 тисяч співробітників.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
26 січня 2024, 15:34
#
Так заработали или
все-таки собрали …
+
0
nitrolog
nitrolog
26 січня 2024, 15:46
#
А якби дочитали тоді б питань не було…

Цікаві цифри про збірку
— Від запуску сервісу два роки тому українці заробили на відсотках, що нараховуються на «Збірку», 744 тисячі гривень, свідчить статистика банку.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Djus и 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами