Microsoft на невеликий час обігнала за капіталізацією найдорожчу компанію у світі Apple

У четвер, 11 січня, Microsoft ненадовго перехопила у Apple звання найдорожчої компанії у світі, досягнувши капіталізації в $2,9 трлн. Про це повідомляє Financial Times.

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Акції Microsoft різко зросли з минулого року завдяки першій позиції компанії в галузі генеративного штучного інтелекту через інвестиції в компанію OpenAI, яка розробила чат-бот ChatGPT.

Загалом Microsoft інвестувала $13 млрд у OpenAI Сема Альтмана.

У січні 2023 року Microsoft уклала з каліфорнійським стартапом угоду, яку ЗМІ оцінили в $10 млрд. Пізніше розробки OpenAI з’явилися в продуктах техгіганта, включно з GPT-4 у пошуковику Bing.

Підрозділ хмарної цифрової інфраструктури корпорації також отримав підтримку завдяки відновленню інтересу бізнесу до штучного інтелекту.

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Проблеми Apple

Паралельно з цим компанія Apple зіткнулася з невдоволенням інвесторів через низькі продажі iPhone 15 на ринку Китаю. Здебільшого це відбувається через конкуренцію з місцевими компаніями на кшталт Huawei.

Apple також відстає в перегонах штучного інтелекту. Хоча у компанії є власний голосовий помічник Siri, вона ще не анонсувала нові ШІ-продукти.

Очікується, що це відбудеться в цьому році, коли вийде нова операційна система iOS 18. За традицією, для всіх вона буде доступна з виходом iPhone 16.

З початку нового року акції Apple встигли впасти на 4% після серії знижень рейтингів фінансовими аналітиками. Це призвело до скорочення ринкової капіталізації приблизно на $100 млрд.

Боротьба за лідерство

Microsoft і Apple неодноразово мінялися місцями в рейтингу найдорожчих компаній. Варто зазначити, що Microsoft посідала лідируючі позиції у 2018 і 2021 роках.