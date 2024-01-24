Нові віруси та брехня ШІ: 4 головні страхи, про які говорили на форумі у Давосі

Під час Всесвітнього економічного форуму експерти підготували величезний документ на 125 сторінок, в якому розписали ключові ризики для людства найближчими роками. Що нас очікує вже цього року, протягом наступних двох та в перспективі — десяти, за версією Давос, розповіла Co-Founder і Board Chairwoman у Digital Developers Committee Ірина Муштіна.

Проблеми клімату

Цього року найбільший ризик експерти вбачають в екстремальній погоді.

На першому місці це, звісно, потепління, але сюди ж і землетруси, цунамі та інші негоди. Глобальне стабільне потепління на 1,5 градуси призведе до незворотних змін на планеті.

Потепління в Арктиці, що відбувається вдвічі швидше, ніж будь-де, є найнебезпечнішим. Бо ризикує розморозити стародавні хвороби — як мікробні, так і вірусні, — до яких ані в людини, ані в тварин не буде жодної стійкості.

А це ризик наступної, ще смертельнішої за ковід, пандемії. Але маємо ще трохи часу на це.

Дезінформація

А от наступна сходинка, що буде найнебезпечнішою наступного року, — це дезінформація, зокрема, створена за допомогою ШІ.

В чому небезпека? Очікується, що протягом наступних двох років близько трьох мільярдів людей візьмуть участь у виборах у низці країн, включаючи Бангладеш, Індію, Індонезію, Мексику, Пакистан, Велику Британію та США. Широке поширення дезінформації може підірвати легітимність новообраних урядів. Як наслідок, заворушення можуть варіюватися від жорстоких протестів та злочинів на ґрунті ненависті до громадянської конфронтації та тероризму.

З іншого боку, поширення дезінформації може бути використане для посилення цифрового авторитаризму та використання технологій контролю над громадянами. Уряди матимуть дедалі більше можливостей визначати, що є правдою, потенційно дозволяючи політичним партіям монополізувати суспільний дискурс і придушувати інші голоси, включаючи журналістів та опонентів.

Соціальна поляризація

Попередній пункт призведе до наступних ризиків: соціальної поляризації та міжнародних збройних конфліктів, які, зі свого боку, призведуть до економічного спаду.

Дійсно, поляризовані суспільства більш схильні довіряти інформації (правдивій чи хибній), яка підтверджує їхні переконання. З огляду на недовіру до уряду та засобів масової інформації, простого запитання щодо того, чи був цей контент сфабрикований, може бути достатньо для досягнення відповідних цілей.

Це створюватиме підґрунтя для подальшої поляризації.

Наслідки можуть бути значними. Коли емоції та ідеології затьмарюють факти, маніпулятивні наративи проникають в усі сфери життя — від охорони здоров’я до соціальної справедливості та освіти, і довкілля. Фальсифікована інформація також може підживлювати ворожнечу — від упередженості та дискримінації на робочому місці до жорстоких протестів, злочинів на ґрунті ненависті та тероризму.

Доступ до ШІ

Наостанок, хочу зробити акцент на ШІ. Його концентрація в окремих руках (часто це приватні компанії, які можуть працювати в невідомо чиїх інтересах) може створити ще більший розрив між спільнотами та країнами, між тими, хто має доступ до передових технологій, і хто — ні. Це, Зі свого боку, може вплинути на ескалацію конфліктів через підвищення можливостей.

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Нестримне поширення дедалі потужніших технологій ШІ радикально змінить економіки та суспільства протягом наступного десятиліття — на краще і на гірше.

На краще — в здоров'ї та синтетичній біології, освіті та екології.

На гірше — в поширенні дезінформації, втраті роботи, кіберзагрозах та війнах.