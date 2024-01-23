Українському ОПК потрібно $10 млрд інвестицій: як може допомогти НБУ

На розвиток українського оборонно-промислового комплексу потрібно, щонайменше, $10 млрд. Де взяти кошти, якщо не розраховувати на міжнародну допомогу, розповів Анатолій Амелін, співзасновник Українського інституту майбутнього.

Всі ми знаємо, що, на жаль, ризики для нас збільшуватимуться щороку:

Обсяг фінансової та військової допомоги скорочуватиметься.

Виробничі потужності нашого ворога зростатимуть, як і постачання його союзників.

Майбутнє України залежить від здатності України самостійно забезпечити себе оборонними технологіями у необхідній кількості.

Скільки нам потрібно інвестицій

Точно ніхто не скаже, але припустимо, щонайменше, $10 млрд тільки на створення нових виробничих потужностей оборонного сектора (не рахуючи держзамовлення на виробництво):

Тільки $1 млрд може піти на створення нових виробництв 155 мм снарядів, потужністю 1 млн на рік (наступні 10 років попит буде високим, на жаль). Нагадаю, що 1 такий снаряд коштує сьогодні до $8 тис.

Завод із виробництва бойових танків, здатний випускати близько 400 танків на рік, коштуватиме близько 200 млн євро, додайте ще 200 млн на виробництва різних типів бронетехніки, включаючи автономні транспортні засоби.

Нова українська ракетна програма (всі типи бойових ракет малої, середньої та дальньої дальності, класів земля-повітря, повітря-повітря, повітря-земля, протикорабельних ракет) — не менше $1 млрд (і це без урахування космічної програми).

Заводи з виробництва дронів: десятки заводів, що виробляють дрони всіх типів та повітряні (тактичні, розвідувальні, далекого радіусу дії, наземні, надводні, підводні). Ще $1 млрд. Нагадаю, ми тільки на закупівлю витратили вже менше $1 млрд.

Виробництво стволів різних калібрів для САУ, гармат, танків… — не менше $300 млн.

Виробництво порохів, набоїв, ще декілька сотень млн дол. Припустимо, $0,5 млрд.

Програма будівництва сучасного морського флоту — $2 млрд.

Програма створення нових сучасних металургійних виробництв для виготовлення якісної броні, конструкційної сталі, прокату, рейок — $2 млрд (нам потрібен свій якісний метал).

Нова авіація (разом із партнерами) — $2 млрд.

Це дуже грубо.

Потрібні інвестиції не тільки на створення нових виробництв, а й у модернізацію наявних. Нові заводи будуть дорожчими за аналоги, оскільки більша їх частина буде підземна, що збільшує обсяги робіт (які виконуватимуть українські компанії).

Але, припустимо, що, найменше, нам потрібно $10 млрд. Де їх взяти, якщо немає черги інвесторів?

Позичити!

Але в кого, якщо у країни критично низькі кредитні рейтинги?

У центрального банку!

Читайте також: Гроші Кремля для України та світові монетарні таємниці

Чи може НБУ позичити гроші й які наслідки цього

Умовно, Мінфін позичає НБУ, приблизно як Американське казначейство позичало під час Другої світової війни у ФРС.

Зараз розпочнеться хвиля хейту, що буде моторошна інфляція. Але не поспішайте піддаватись на популістські заяви! Давайте розберемося, що таке інфляція і чому не буде катастрофічних наслідків?

Інфляція — це тривале зростання загального рівня цін, що відображає зниження купівельної (!) можливості грошової одиниці. Зазвичай, для розрахунку інфляції беруть зміну індексу споживчих цін (на основні товарні групи, які споживають громадяни).

Як відомо, емісія грошей — це створення нових грошових одиниць центральним банком. Вона може здійснюватися у різний спосіб, зокрема, шляхом купівлі державних цінних паперів чи кредитуванням банків. В умовах воєнного часу емісія грошей може бути спрямована виключно на фінансування оборонних програм:

Проєктне фінансування будівництва нових виробничих потужностей сектора ОПК.

Закупівля озброєння різних типів, боєприпасів, обладнання та інших товарів та послуг, необхідних для ведення війни.

Гранти на покриття капітальних інвестицій при створенні нових технологічних оборонних компаній (наприклад, до 30%-50% капітальних інвестицій).

Деякі економісти вважають, що емісія грошей у воєнний час неминуче призведе до зростання інфляції. Вони аргументують це тим, що збільшення грошової маси веде до зростання попиту на товари та послуги, що, зі свого боку, призводить до зростання цін.

Однак, я вважаю, що емісія грошей у воєнний час, спрямована на фінансування власних оборонних програм, не призведе до суттєвого зростання споживчої інфляції і, навпаки, дасть імпульс економічному зростанню країни.

Ось чому:

По-перше, емісія грошей, спрямована на оборонні програми, буде спрямована на закупівлю товарів та послуг, що виробляються в Україні.

Це означає, що збільшення попиту буде зосереджено на внутрішньому ринку, що не призведе до зростання імпорту, та не на ринку споживчих товарів, що не призведе до зростання споживчої інфляції.

По-друге, емісія грошей здійснюватиметься у відносно невеликих обсягах. Це пов'язано з тим, що оборонні витрати становлять лише невелику частину ВВП України.

По-третє, емісію грошей буде компенсовано збільшенням надходжень та інших доходів бюджету. Це сприятиме зниженню інфляційних очікувань і, як наслідок, призведе до зниження інфляції.

Читайте також: Репараційні облігації замість заморожених активів рф: як Україні отримати $300 млрд

Який ефект матиме економіка?

Нові робочі місця.

При середній вартості 1 нового робочого місця в промисловості $50 тис. (не всі сектори будуть створені на технологічних лініях, де вартість робочого місця коштує $100-$200 як у США), при інвестиціях в $10 млрд може бути створено до 200 тис. нових робочих місць у даному секторі та у суміжних секторах ще не менше 400 тис. нових робочих місць (мультиплікатор 2) із середньою зарплатою $1-$1,5 тис. Ефект для економіки.

За мультиплікативного ефекту для економіки від інвестицій у промисловість 2,5, сукупний мультиплікативний ефект для економіки від інвестицій $10 млрд становитиме (після повного завантаження нових створених підприємств) не менше $25 млрд на рік, що відповідає не менше 12,5% ВВП (якщо за базу брати $200 млрд, які очікуються за підсумками 2024 року). Споживання.

Щорічний споживчий ринок від нових створених місць зросте не менш ніж на 200 млрд грн на рік. Що стимулюватиме розвиток в Україні малого та середнього бізнесу. І це без урахування витрат компаній на закупівлю сервісів та послуг, будівельних матеріалів та обладнання. Надходження до Бюджету.

Якщо припустити, що в середньому податкові надходження до бюджету становлять 25% від ВВП (за даними 2022 року: ВВП 5,19 трлн, надходження зведеного бюджету 1,322 трлн грн), то при зростанні ВВП на $25 млрд на рік, додаткові надходження до бюджет становитимуть не менше $6,25 млрд.

Зазначений показник буде характерним до періоду запуску підприємств на повну проєктну потужність та створення всіх робочих місць, що можливо не раніше ніж через 3−5 років. Але ми бачимо, що інвестиції держави у розмірі $10 млрд цілком окупні для бюджету. Інфляція.

Що стосується інфляції, то якби вся нова грошова маса пішла на споживання без створення порівнянного обсягу продукції, то інфляція (при грошовій масі 3 трлн, збільшенні грошової маси на 390 млрд грн та швидкості обігу грошей 2) склала б близько 13%.

Інфляція = (ΔM/M) * V

де:

* ΔM — зміна грошової маси;

* M — початкова грошова маса;

* V — швидкість обігу грошей.

Але ж ми проговорили, що гроші підуть у промисловий сектор і лише побічно торкнуться споживання (через збільшення робочих місць та зарплат), але це буде компенсовано МСБ, який запропонує покриття потреб нового персоналу і компенсує інфляційний тиск.

Зараз можете критикувати і кидати помідори)), але в теперішніх умовах нам потрібен план «Б» — як ми зможемо себе забезпечити. І це один із прикладів такого плану. Головне завдання зараз — вижити в умовах, коли залишимося одні.