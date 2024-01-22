Надходження до банків, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів, за минулий рік склали 7 174,9 млн грн. З них 5 211,5 млн грн отримано від реалізації активів цих банків, 919,1 млн грн — від погашення кредитів, 443,8 млн грн — від погашення цінних паперів, 127,7 млн грн — від оренди майна та 472,8 млн грн — з інших джерел (коррахунки, виконавчі провадження тощо). Про це повідомляє пресслужба Фонду.
22 січня 2024, 17:09
Надходження до банків, які перебувають під управлянням Фонду гарантування вкладів, досягли рекорду
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Як зазначається, 7,17 млрд грн — це максимальний показник надходжень за останні 4 роки. Ця цифра у півтора раза перевищує надходження роком раніше.
За минулий рік в рази зросла сума надходжень саме від реалізації майна банків. Якщо за 2022-й реалізація майна принесла 1 511,3 млн грн, практично стільки ж, як і погашення цінних паперів, то станом на 1 січня 2024-го від реалізації активів було отримано 5 211,5 млн грн, що суттєво перевищує показники надходжень за іншими статтями. Надходження від погашення кредитів своєю чергою зросли майже удвічі за минулий рік.
Лідери за сумою надходжень у 2023 році:
- АТ «МР БАНК» — 2 481,4 млн грн
- АТ «Промінвестбанк» — 1 588,3 млн грн
- АТ «МЕГАБАНК» — 587,2 млн грн
- АТ «АКБ «КОНКОРД» — 515,8 млн грн
- ПАТ «ЗЛАТОБАНК» — 486,1 млн грн
Джерело: Мінфін
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