Казахстан втратив російський ринок: які автомобілі місцевої збірки можуть з'явитися в Україні

Автомобільна промисловість Казахстану зіткнулася з проблемою збуту після фактичного закриття російського ринку для значної частини автомобілів місцевого виробництва. У 2023 році країна експортувала до Росії 8860 машин власної збірки, а у 2024-му — лише вісім. Тепер виробникам доводиться шукати інших покупців і більше орієнтуватися на внутрішній ринок. Про це пише Укравтопром.

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Причиною обвалу поставок до Росії стало підвищення утилізаційного збору в 2023—2024 роках та посилення адміністративних вимог до імпорту. Про це повідомляло Міністерство промисловості Казахстану.

Проблема для галузі полягає в тому, що виробничі потужності розширюються швидше, ніж можливості збуту. Загальна потужність автомобільних підприємств країни оцінюється приблизно у 350 тис. машин на рік. Водночас у 2025 році на внутрішньому ринку продали близько 235 тис. нових автомобілів.

Однак ці показники не означають, що казахстанські заводи вже випускають 350 тис. машин або що весь внутрішній попит може бути задоволений місцевим виробництвом. У 2025 році підприємства країни виготовили 171 144 транспортні засоби, з яких 158 944 — легкові автомобілі. Це на 17,8% більше, ніж роком раніше, і найкращий результат в історії місцевого автопрому.

У 2026 році уряд планує збільшити виробництво до 190 тис. транспортних засобів. Отже, проблема полягає не в падінні випуску, а в необхідності завантажувати нові заводи та знаходити покупців для автомобілів, які раніше розраховували продавати за кордоном.

Які автомобілі виробляють у Казахстані

За останні роки Казахстан перетворився на майданчик складання автомобілів одразу кількох міжнародних брендів. Основні виробничі центри зосереджені в Костанаї та Алмати.

Allur (колишній «СариаркаАвтоПром», Костанай) — найбільший автомобільний виробник країни. Тут збирають Chevrolet, JAC, Jetour, Geely та інші марки. Однією з наймасовіших моделей є Chevrolet Cobalt: за дев'ять місяців 2026 року підприємства Казахстану випустили 27 659 таких автомобілів. Це найвищий показник серед окремих моделей.

Hyundai Trans Kazakhstan (Алмати) — завод повного циклу, який випускає Hyundai Tucson, Mufasa, Sonata, Elantra, Santa Fe, Palisade, Staria та Custin. Підприємство також освоїло виробництво Genesis. Частину моделей виготовляють за технологією CKD: на заводі зварюють і фарбують кузови, а не просто збирають готові машинокомплекти.

Astana Motors Manufacturing Kazakhstan (Алмати) — новий мультибрендовий завод, який виробляє автомобілі Chery, Changan та Haval. Його проєктна потужність становить 120 тис. машин на рік. Серед моделей — Chery Tiggo, Changan CS55 Plus та Haval Jolion. У 2026 році виробництво розширюється за рахунок інших моделей китайських брендів.

Kia Qazaqstan (Костанай) — нове підприємство, розраховане на випуск до 70 тис. автомобілів на рік. Тут виробляють Kia, зокрема Sportage та інші моделі марки.

За підсумками 2025 року найбільше автомобілів випустив Allur — 92,1 тис. одиниць. Hyundai Trans Kazakhstan виготовив 52,04 тис., Astana Motors Manufacturing Kazakhstan — 15,18 тис. за перші чотири місяці роботи, а Kia Qazaqstan — 2,885 тис. за перші три місяці.

Таким чином, казахстанський автопром — це вже не лише складання Chevrolet і Hyundai. У країні виробляють автомобілі південнокорейських, американських та китайських брендів, а також розвивають виробництво комплектуючих.

Чи можуть казахстанські автомобілі продавати в Україні

Теоретично така можливість є. Україна та Казахстан мають угоду про вільну торгівлю, яка діє з 1998 року. Вона передбачає скасування або зниження мит для товарів походженням із країн-учасниць, зокрема автомобілів.

Однак є важлива умова: автомобіль повинен відповідати правилам визначення країни походження товару. Сам факт складання машини в Казахстані ще не гарантує, що вона автоматично отримає казахстанське походження для застосування пільгового мита.

Наприклад, якщо підприємство імпортує готовий машинокомплект і виконує лише нескладальні операції, цього може бути недостатньо. Натомість зварювання, фарбування кузова та інші виробничі процеси можуть бути підставою для визнання достатнього рівня переробки — залежно від конкретних правил і походження комплектуючих.

Крім того, для продажу в Україні автомобілі мають відповідати вимогам технічного регулювання, екологічним нормам і пройти необхідні процедури підтвердження відповідності. Потрібно також організувати гарантійне обслуговування, постачання запчастин і сервісну підтримку.

Пільгове мито не означає безподаткове ввезення. Під час імпорту легкових автомобілів в Україну за загальним правилом сплачуються ПДВ, акцизний податок та інші передбачені законодавством платежі.

Отже, юридичних перешкод для торгівлі автомобілями казахстанського походження як такої немає. Але для реальних поставок потрібні підтвердження походження, відповідність українським вимогам і комерційно вигідна логістика.

Чи є казахстанські автомобілі на українському ринку

В Україні вже продаються багато моделей, які збирають у Казахстані. Зокрема, це Hyundai Tucson, Kia Sportage, Chery Tiggo, Haval Jolion, Changan CS55 та інші автомобілі.

Але тут важливо розрізняти модель і країну виробництва. Наприклад, Hyundai Tucson або Kia Sportage, які продаються в Україні, не обов'язково зібрані в Казахстані. Ці моделі випускають на різних заводах для різних ринків, а українські дилери можуть отримувати їх з інших країн.

Так само наявність Chevrolet Cobalt в Україні не доводить, що автомобіль має казахстанське походження: модель виробляють і в інших країнах, зокрема в Узбекистані.

Статистика міжнародної торгівлі також поки не свідчить про помітний потік казахстанських автомобілів до України. За даними бази World Integrated Trade Solution Світового банку, у 2025 році загальна вартість експорту з Казахстану до України за товарною групою 87, до якої належать транспортні засоби та їхні частини, становила лише близько $5,8 тис. Ця категорія охоплює не тільки легкові автомобілі, тому за нею не можна встановити, чи були поставки машин казахстанської збірки.

Тобто наразі немає підстав говорити про сформований канал постачання казахстанських легкових автомобілів на український ринок. Їхня поява можлива, але це потребуватиме окремих домовленостей між виробниками, імпортерами та дилерами.

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Чому Україні може бути цікавий казахстанський автопром

Для Казахстану вихід на нові ринки — спосіб зменшити залежність від внутрішнього попиту та російського напрямку. Для України це потенційно ще одне джерело постачання автомобілів, зокрема моделей китайських і корейських брендів.

Водночас казахстанська збірка сама по собі не гарантує нижчої ціни. До вартості автомобіля потрібно додати транспортування, митне оформлення, податки, сертифікацію та витрати на організацію сервісу. Крім того, багато моделей цих брендів уже імпортують до України безпосередньо з Китаю, Кореї чи європейських заводів.

Тому перспективи такого експорту залежатимуть від того, чи зможуть казахстанські підприємства запропонувати українським покупцям конкурентну ціну, підтвердити походження автомобілів і забезпечити повноцінне гарантійне обслуговування.

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