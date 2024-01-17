У 2023 році автопарк України поповнили понад 17,2 тис. гібридних легкових авто. Про це повідомляє Укравтопром.
17 січня 2024, 14:24
В Україні продажі гібридних авто за рік зросли у понад двічі. Найпопулярніші моделі
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Зазначається, що це на 55% більше, ніж роком раніше та всього на 8% менше у порівнянні з довоєнним 2021 роком.
Частка нових авто з цієї кількості становила 63%. На ринку нових легковиків «гібриди» охопили майже 18% продажів.
Найпопулярніші нові гібриди
- Лідером ринку нових гібридів став Toyota RAV-4 (1822 шт.)
- Другий за популярністю — Nnissan Qashqai (1041 шт.)
- Третій результат у гібридного Mercedes-Benz GLE (790 шт.)
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Найпопулярніші вживані гібриди
- В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US (688 шт.)
- На другому місці Toyota Prius (514 шт.)
- Треться місце за Chevrolet Volt (468 шт.)
Джерело: Мінфін
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