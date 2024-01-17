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17 січня 2024, 14:24

В Україні продажі гібридних авто за рік зросли у понад двічі. Найпопулярніші моделі

У 2023 році автопарк України поповнили понад 17,2 тис. гібридних легкових авто. Про це повідомляє Укравтопром.

У 2023 році автопарк України поповнили понад 17,2 тис.
Фото: freepik.com

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Зазначається, що це на 55% більше, ніж роком раніше та всього на 8% менше у порівнянні з довоєнним 2021 роком.

Частка нових авто з цієї кількості становила 63%. На ринку нових легковиків «гібриди» охопили майже 18% продажів.

Найпопулярніші нові гібриди

  • Лідером ринку нових гібридів став Toyota RAV-4 (1822 шт.)
  • Другий за популярністю — Nnissan Qashqai (1041 шт.)
  • Третій результат у гібридного Mercedes-Benz GLE (790 шт.)

Читайте також: У 2023 році світові продажі електромобілів зросли на 31%

Найпопулярніші вживані гібриди

  • В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US (688 шт.)
  • На другому місці Toyota Prius (514 шт.)
  • Треться місце за Chevrolet Volt (468 шт.)
Джерело: Мінфін
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