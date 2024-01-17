Hyundai продав завод у Китаї за $225 мільйонів

Китайське спільне підприємство Hyundai Motor Co. продало свій завод в Чунціні за 1,62 млрд юанів ($225 млн) — це менше половини від ціни, яку просили, коли завод був виставлений на продаж в серпні. Про це повідомляє Bloomberg.

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Завод продали китайській компанії Chongqing Liangjiang District Yufu Industrial Park Construction Investment Ltd., що фінансується з муніципального бюджету.

В Hyundai пояснили, що продаж є частиною зусиль південнокорейського автовиробника з оптимізації діяльності в Китаї.

Hyundai і Kia Corp. стикаються з важкими рішеннями щодо того, як вони планують працювати в Китаї, який, хоча і є найбільшим автомобільним ринком у світі, в третьому кварталі становив лише 5% їхніх продажів, оскільки вони борються зі швидким переходом країни на електромобілі.

Спочатку завод був виставлений на продаж за 3,68 млрд юанів у серпні, а через два місяці ціна була знижена до 2,58 млрд юанів. За словами представників Hyundai, продаж було завершено наприкінці минулого року.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Hyundai продасть російський завод за символічні 7 тисяч рублів ($77,67) з правом зворотного викупу.