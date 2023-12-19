Hyundai продасть російський завод за $77 з правом заворотного викупу

Hyundai Motor планує продати свій завод в росії за символічні 7 тис рублів ($77,67), повідомив представник компанії у вівторок, 19 грудня, пише Reuters. Таким чином компанія стає останньою з світових виробників автомобілів, яка позбавляється російських активів після початку війни в Україні.

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У звіті Hyundai Motor заявила, що за продаж заводу, який не працює з березня 2022 року, компанія понесе збитки в розмірі $219,19 млн.

Компанія повідомила, що намагається передати свої активи російській компанії «Арт-Фінанс» і включити в угоду опцію зворотного викупу, додавши, що планує завершити угоду до 28 грудня.

Hyundai Motor йде шляхом інших великих автовиробників, які продали свої активи в росії за символічну плату та включили опції зворотного викупу, що дозволяє їм повернутися.

Нагадаємо, що у травні Volkswagen продав свою частку в російських активах компанії «Арт-Фінанс».

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