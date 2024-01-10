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10 січня 2024, 12:51

Регулятори запідозрили OpenAI у злитті з Microsoft

Фінансова підтримка корпорацією Microsoft компанії-розробника чат-бота ChatGPT OpenAI може підпадати під дію правил ЄС щодо злиття. Про це пише Reuters із посиланням на заяву антимонопольних регуляторів ЄС.

Фінансова підтримка корпорацією Microsoft компанії-розробника чат-бота ChatGPT OpenAI може підпадати під дію правил ЄС щодо злиття.

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Регулятори ЄС підкреслили аналогічне попередження від британських колег у грудні.

Американський техногігант Microsoft, який минулого року зобов'язався інвестувати в OpenAI понад 10 мільярдів доларів без права голосу в раді директорів, заявив, що не володіє жодною часткою OpenAI.

Європейська комісія раніше заявляла, що уважно стежить за розвитком подій.

«Європейська комісія перевіряє, чи можуть інвестиції Microsoft в OpenAI бути переглянуті відповідно до Регламенту ЄС про злиття», — йдеться в заяві виконавчого органу ЄС, який виступає в якості захисника конкуренції в ЄС.

У заяві зазначається, що деякі угоди, укладені між великими гравцями цифрового ринку та розробниками і постачальниками ШІ, досліджуються на предмет їхнього впливу на динаміку ринку.

Джерело: Мінфін
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