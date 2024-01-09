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9 січня 2024, 8:36

В Україні скасували мораторій на відключення комунальних послуг та стягнення боргів через суд. Деталі

Кабінет міністрів скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування штрафів та пені, а також на стягнення заборгованості населення за житлово-комунальні послуги. Про це йдеться в постанові Кабміну від 29 грудня 2023 року № 1405, передає ЕП.

Кабінет міністрів скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування штрафів та пені, а також на стягнення заборгованості населення за житлово-комунальні послуги.
Фото: depositphotos

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Деталі

Мораторій на відключення комунальних послуг продовжуватиме діяти лише на окупованих територіях і там, де тривають бойові дії.

Для решти споживачів комунальних послуг, згідно з постановою, відновлено нарахування пені за несплату житлово-комунальних послуг.

Також відновлено стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги в судовому порядку.

Крім того, Кабмін повернув можливість відключення від комунальних послуг боржників, у разі несплати або недоплати за отримані послуги.

Згідно з постановою, у разі тимчасової відсутності в житловому приміщенні споживача та інших осіб понад 30 календарних днів, постачальникам комунальних послуг має бути надана заява та документальне підтвердження в електронній або паперовій формі. Це можуть бути довідки з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби (у тому числі отримані в іноземній державі), відбування покарання тощо.

Нагадаємо

Мораторій на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати був введений 5 березня 2022 року.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6

+
+25
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
9 січня 2024, 8:53
#
Как-то сегодня утром прочитал «опус» или «размышления» одного известного «эксперта» по укр банкам, на тему «Акцизов», «НДС» и т. п.
И задал сам себе вопрос — может кто-то расскажет, что там с акцизным сбором и пошлиной на импорт газа природного для бытового применения (Код товару : 2711 21 00 00 Гази нафтовi та iншi вуглеводнi в газоподiбному станi: -у газоподiбному станi: -газ природний). Как-то на период военного времени ставка «0» (ЗАКОН УКРАЇНИ Про Митний тариф України м. Київ 19 жовтня 2022 року N 2697-IX) И как и почему это не отражается на цене газа для потребителя? Тем более, как я понимаю все контракты составлялись по «Гронингенской формуле»? Или как ?
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+15
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
9 січня 2024, 9:55
#
Ринкова ціна газу, який ми імпортуємо, не менша 400 баксів за тис. кубів, тобто 0,4 бакси куб, або 16 грн за куб і то лиш останні пів року, раніше було значо більше. Людям продають по 8−9 грн. Як ти хочеш, щоб то все змінилося?
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+15
TAN72
TAN72
9 січня 2024, 10:10
#
По всем параметрам нам уже газа собственной добычи з глаза хватает с избытком.Какова цена нашего газа?
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
9 січня 2024, 10:15
#
Для этой «утки» понять такие вещи как-то тяжеловато.
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0
BobKickass
BobKickass
9 січня 2024, 10:34
#
Какова цена нашего газа

Така сама як і у імпортованого, мінус транспортування
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
9 січня 2024, 10:10
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1 . Где написано, что я что-то хочу касаемо цены продажи?
2. Рекомендую разобраться в ценообразовании и самом алгоритме ценообразавания контрактных цен на природный газ.
3. Ну и основной момент — хамство не самая отличительная черта для тернопольского эксперта такого «уровня». Могу порекомендовать, найти круг общения под ближайшим пивняком. Там точно … всі мене поважають… да и пенсию …у десять кусків…будет проще потратить.
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