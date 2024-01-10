X-акаунт SEC зламали для публікації фейкового схвалення біткоїн-ETF

Акаунт Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) на платформі X скомпрометували, щоб опублікувати фальшиве повідомлення про схвалення спотових біткоїн-ETF, про це пише Forklog.

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У видаленому твіті говорилося, що регулятор дозволив лістинг товарів усім зареєстрованих національних біржах цінних паперів. У повідомленні наводилася нібито цитата голови SEC Гері Генслера.

«Акаунт SEC у соцмережі X зламали та опублікували несанкціоновану посаду. Комісія не схвалила лістинг та торгівлю спотовими біржовими біткоїн-продуктами», — написав глава відомства.

The @SECGov twitter account був compromised, і не unauthorized tweet був posted. SEC не підтримує список і trading spot bitcoin обміну-traded products. — Gary Gensler (@GaryGensler) January 9, 2024

Ціна першої криптовалюти на тлі публікації фейкового повідомлення Комісії підскочила до позначки 48 000 доларів. Після спростування інформації курс скоригувався. На момент публікації котирування знаходяться близько $46 000, втративши за добу 1,5% (CoinGecko).