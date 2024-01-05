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5 січня 2024, 13:12

monobank заблокував казино Космолот через незаконне використання бренду

monobank заблокував поповнення рахунків у казино Космолот зі своїх карт. Це було зроблено через незаконне використання бренду банку, повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

monobank заблокував поповнення рахунків у казино Космолот зі своїх карт.

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«В рамках лікувально-профілактичних заходів заблоковано оплату картками Монобанк у казино Космолот», ─ написав Гороховський.

Виявилось, що казино «Космолот» назвало один зі своїх застосунків «Monoban Казино». На нього вело посилання з сайту, який наразі вже заблокований.

«Нашим брендом так користуватися не можна», ─ додав Гороховський.

Він також повідомив, що казино тепер повинно перевести 10 млн грн на ЗСУ, щоб банк знову дозволив поповнення рахунків.

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Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
mphet26
mphet26
5 січня 2024, 16:10
#
Суд, решение, постановление? ну зачем, Гороховський блокует всех когда есть настроение, норм шарага
+
0
Три літри
Три літри
5 січня 2024, 16:59
#
А без суду блокувати не можна? А рішення звісно було — керівництва банку.
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