monobank заблокував казино Космолот через незаконне використання бренду

monobank заблокував поповнення рахунків у казино Космолот зі своїх карт. Це було зроблено через незаконне використання бренду банку, повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський .

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«В рамках лікувально-профілактичних заходів заблоковано оплату картками Монобанк у казино Космолот», ─ написав Гороховський.

Виявилось, що казино «Космолот» назвало один зі своїх застосунків «Monoban Казино». На нього вело посилання з сайту, який наразі вже заблокований.

«Нашим брендом так користуватися не можна», ─ додав Гороховський.

Він також повідомив, що казино тепер повинно перевести 10 млн грн на ЗСУ, щоб банк знову дозволив поповнення рахунків.

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