У «Київстарі» відреагували на заяву СБУ про перебування хакерів у системі

Мобільний оператор «Київстар» не підтверджує інформацію про багатомісячний доступ хакерів «всередині» компанії до особистих даних абонентів, та їх витік. Про це повідомила у Facebook речниця компанії Ірина Леліченко.

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«Офіційне розслідування кібератаки на мережу «Київстар», яка сталась 12 грудня 2023 року, ще триває і розглядаються й озвучуються різні версії, однак до офіційного завершення розслідування жодна з них не може вважатись остаточною. Вся інформація щодо ходу розслідування кібератаки є на офіційному сайті СБУ, яка безпосередньо задіяна в цьому процесі.

Жодних фактів витоку персональних даних абонентів у ході розслідування не виявлено", — заявила Леліченко.

За її словами, наразі мережа «Київстару» працює у звичному режимі і надає абонентам всі основні базові послуги.

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«Київстар» вже застосував додаткові заходи для кіберзахисту, зокрема посилено управління доступом, впроваджено додаткові системи контролю серверів та робочих станцій, плануються наступні кроки із посилення кібербезпеки", — додали в компанії.

Нагадаємо

Раніше, керівник Департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Ілля Вітюк в інтерв'ю Reuters заявив, що російські хакери проникли в систему українського телекомунікаційного оператора «Київстар» щонайменше у травні минулого року, хоча масштабна атака сталася 12 грудня.