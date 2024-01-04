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4 січня 2024, 19:14

У «Київстарі» відреагували на заяву СБУ про перебування хакерів у системі

Мобільний оператор «Київстар» не підтверджує інформацію про багатомісячний доступ хакерів «всередині» компанії до особистих даних абонентів, та їх витік. Про це повідомила у Facebook речниця компанії Ірина Леліченко.

Мобільний оператор «Київстар» не підтверджує інформацію про багатомісячний доступ хакерів «всередині» компанії до особистих даних абонентів, та їх витік.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Офіційне розслідування кібератаки на мережу «Київстар», яка сталась 12 грудня 2023 року, ще триває і розглядаються й озвучуються різні версії, однак до офіційного завершення розслідування жодна з них не може вважатись остаточною. Вся інформація щодо ходу розслідування кібератаки є на офіційному сайті СБУ, яка безпосередньо задіяна в цьому процесі.

Жодних фактів витоку персональних даних абонентів у ході розслідування не виявлено", — заявила Леліченко.

За її словами, наразі мережа «Київстару» працює у звичному режимі і надає абонентам всі основні базові послуги.

Читайте: Атака на «Київстар»: Російські хакери проникли в систему ще навесні

«Київстар» вже застосував додаткові заходи для кіберзахисту, зокрема посилено управління доступом, впроваджено додаткові системи контролю серверів та робочих станцій, плануються наступні кроки із посилення кібербезпеки", — додали в компанії.

Нагадаємо

Раніше, керівник Департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Ілля Вітюк в інтерв'ю Reuters заявив, що російські хакери проникли в систему українського телекомунікаційного оператора «Київстар» щонайменше у травні минулого року, хоча масштабна атака сталася 12 грудня.

12 грудня на «Київстар» була здійснена масштабна кібератака. За словами CEO компанії, хакери знищили частину IT-інфраструктури. На ранок 13 грудня мережа так й не відновила роботу. Водночас речниця компанії Ірина Леліченко зазначила, що «Київстар» планує завершити роботу над відновленням послуг протягом середи.

Також «Мінфін» раніше писав, що «Київстар» частково відновив фіксований звʼязок.

Відповідальність за кібератаку на оператора узяли хакери, які працюють на державу-терористку росію. У своєму Telegram-каналі вони виклали декілька скриншотів, які нібито доводять їх причетність до злочину.

Читайте: «Київстар» спростував заяву російських хакерів: дані клієнтів захищені

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Три літри
Три літри
4 січня 2024, 19:41
#
Сьогодні кіберполіція задовбувала СМС-ками про те що розповсюдження відео прилботів переслідується по закону.

А тут робітник СБУ не просто «відео прільотів» розповсюджує, а ще і порушує тайну слідства.
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