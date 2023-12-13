«Київстар» спростував заяву російських хакерів: дані клієнтів захищені

У «Київстар» спростували заяву російських хакерів про знищення тисяч компʼютерів та серверів. Про це пише LIGA.net з посиланням на речницю оператора Ірину Леліченко.

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Заява оператора

За словами представниці «Київстар», персональні дані абонентів у безпеці, і системи, у яких вони зберігаються, не постраждали від хакерської атаки.

«Те що ми бачимо на скриншотах з Telegram-каналів — якісь навмання зібрані технологічні дані, що не належать до персональних даних наших абонентів. Київстар з усією відповідальністю заявляє, що персональні дані абонентів у безпеці. Інформація ворожих Telegram-каналів про нібито знищення комп`ютерів і серверів Київстару — також не відповідає дійсності», — пояснила Леліченко.

Нагадаємо, що відповідальність за кібератаку на оператора узяли хакери, які працюють на державу-терористку росію. У своєму Telegram-каналі вони виклали декілька скриншотів, які нібито доводять їх причетність до злочину.

Атака на «Київстар»: що відомо

12 грудня на «Київстар» була здійснена масштабна кібератака. За словами CEO компанії, хакери знищили частину IT-інфраструктури. На ранок 13 грудня мережа так й не відновила роботу. Водночас речниця компанії Ірина Леліченко зазначила, що «Київстар» планує завершити роботу над відновленням послуг протягом середи.

Також «Мінфін» раніше писав, що «Київстар» частково відновив фіксований звʼязок.

У Приватбанку та Ощадбанку виникли проблеми через атаку на «Київстар».

Окрім найбільшого мобільного оператора під кіберудар 12 грудня потрапив й monobank, але компанії вдалося відбити напад.