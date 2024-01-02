Українські сховища забезпечили Європі дешевий газ, — Financial Times

За словами аналітиків, це допомогло енергетичним компаніям та трейдерам використовувати лише відносно невеликі обсяги палива зі сховищ у самому ЄС і таким чином стримати ціни на газ та забезпечити поповнення запасів для наступної зими.

Рівень запасів у сховищах Євросоюзу залишається на рівні майже 90% на кінець грудня, це значно вище за середній показник за попередні п'ять років, показали дані Gas Infrastructure Europe. Відбір газу з українських сховищ «безумовно допоміг зберегти такий рівень запасу», зазначила старший аналітик Rystad Energy Ніколін Бромандер.

«Україна цієї зими відіграє ключову роль у забезпеченні безпеки постачання газу до Центральної та Східної Європи», — зазначила керівник відділу ціноутворення на газ у Європі незалежної цінової агенції Argus Media Наташа Філдінг.

Скільки газу в Україні

До кінця жовтня сховища в ЄС, за даними Gas Infrastructure Europe (GIE), були заповнені на 99,24%, у деяких країнах переповнені. Це змусило європейські енергетичні компанії перенаправити надлишки до України. Обсяги, завантажені в її сховища, стали найвищими від початку повномасштабного російського вторгнення.

У «Нафтогазі» уточнювали, що в українських підземних сховищах (ПГС) перебуває понад 2 млрд. куб. м газу, що належить компаніям із Євросоюзу.

У грудні біржові ціни на газ у Європі знижувалися через теплу погоду, високий рівень запасів газу у сховищах та імпорт у ЄС.

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За даними «Мінфіну», ціни на газ на газовому хабі TTF (Нідерланди) становлять 33,8 євро/МВт*годину, що приблизно вдвічі нижче, ніж рік тому.