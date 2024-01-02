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2 січня 2024, 13:25

Українські сховища забезпечили Європі дешевий газ, — Financial Times

Газові сховища України допомагають ЄС запобігти енергетичним кризам, оскільки європейські компанії активніше використовують українські сховища, пише Financial Times.

Газові сховища України допомагають ЄС запобігти енергетичним кризам, оскільки європейські компанії активніше використовують українські сховища, пише Financial Times.

За словами аналітиків, це допомогло енергетичним компаніям та трейдерам використовувати лише відносно невеликі обсяги палива зі сховищ у самому ЄС і таким чином стримати ціни на газ та забезпечити поповнення запасів для наступної зими.

Рівень запасів у сховищах Євросоюзу залишається на рівні майже 90% на кінець грудня, це значно вище за середній показник за попередні п'ять років, показали дані Gas Infrastructure Europe. Відбір газу з українських сховищ «безумовно допоміг зберегти такий рівень запасу», зазначила старший аналітик Rystad Energy Ніколін Бромандер.

«Україна цієї зими відіграє ключову роль у забезпеченні безпеки постачання газу до Центральної та Східної Європи», — зазначила керівник відділу ціноутворення на газ у Європі незалежної цінової агенції Argus Media Наташа Філдінг.

Скільки газу в Україні

До кінця жовтня сховища в ЄС, за даними Gas Infrastructure Europe (GIE), були заповнені на 99,24%, у деяких країнах переповнені. Це змусило європейські енергетичні компанії перенаправити надлишки до України. Обсяги, завантажені в її сховища, стали найвищими від початку повномасштабного російського вторгнення.

У «Нафтогазі» уточнювали, що в українських підземних сховищах (ПГС) перебуває понад 2 млрд. куб. м газу, що належить компаніям із Євросоюзу.

У грудні біржові ціни на газ у Європі знижувалися через теплу погоду, високий рівень запасів газу у сховищах та імпорт у ЄС.

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За даними «Мінфіну», ціни на газ на газовому хабі TTF (Нідерланди) становлять 33,8 євро/МВт*годину, що приблизно вдвічі нижче, ніж рік тому.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
2 січня 2024, 13:55
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Маніпуляція цифрами… ЄС спалює там десь 200 млрд кубів за рік. У нас лежить 1%… відібрали лиш частинку якусь. Теоретично, вплив був, але практично він не помітний.
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