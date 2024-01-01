В Україні відкрився ринок землі для юросіб

З 1 січня 2024 року в Україні відкривається ринок землі для юридичних осіб. Це новий етап реформи, який передбачений законом «Про ринок землі». Про це йдеться у статті ЕП.

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Окрім цього, з початку року громадяни отримають право набувати у власність до 10 тис га землі.

Нагадаємо, що ринок землі в Україні стартував 1 липня 2021 року. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю могли тільки фізособи — громадяни України з обмеженням 100 га.

Закон також забороняє купувати землю іноземцям. Це правило можуть змінити лише після проведення референдуму, дата якого наразі невідома.

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