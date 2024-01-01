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1 січня 2024, 14:16

Як змінилися податки для ФОПів з 1 січня

Податки для фізичних осіб-підприємців (ФОП) з 1 січня зросли: це пов'язано із збільшенням мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму. Про це йдеться у статті ЕП.

Податки для фізичних осіб-підприємців (ФОП) з 1 січня зросли: це пов'язано із збільшенням мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму.
Фото:depositphotos

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Як змінилися податки

До «мінімалки», зокрема, прив’язані граничні розміри доходу для ФОПів.

З 1 січня 2024 року ліміти для ФОПів будуть такими:

  • річний дохід для платників першої групи (167 мінімальних зарплат) — 1,185 млн грн;
  • для другої групи (834 мінімальні зарплати) — 5,921 млн грн;
  • для третьої групи (1 167 мінімальних зарплат) — 8,285 млн грн.

Читайте: В Україні зросли мінімальна зарплата і прожитковий мінімум

У разі перевищення цих лімітів ФОП автоматично переводиться на іншу групу або на загальну систему оподаткування.

ФОПи першої групи сплачують єдиний податок у розмірі 10% від прожиткового мінімуму для працездатних (з 1 січня — 302,3 грн), другої групи — 20% від мінімальної зарплати (1 562 грн). Фактичні ставки податку можуть бути меншими, їх розмір встановлює місцева влада.

Водночас для ФОПів третьої групи ставки не змінюватимуться: 5% — для неплатників ПДВ, 3% — для платників ПДВ.

ФОПи також сплачують ЄСВ в розмірі 22% від мінімальної зарплати. З 2024 року розмір ЄСВ для відрахувань підприємцями зростає до 1 562 грн із січня та 1 760 грн — з квітня.

Джерело: Мінфін
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