Із набуттям чинності закону про держбюджет-2024 в Україні з 1 січня 2024 року зросли мінімальна зарплата та прожитковий мінімум. Про це йдеться у статті ЕП.
1 січня 2024, 10:49
В Україні зросли мінімальна зарплата і прожитковий мінімум
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Як зміниться заробітна плата
З 1 січня «мінімалка» підвищується із встановлених у жовтні 2022 року 6 700 грн до 7 100 грн.
Друге заплановане на 2024 рік підвищення відбудеться 1 квітня — до 8 000 грн.
Змінюється і розмір прожиткового мінімуму: 3 023 грн — для працездатних осіб, 2 563 грн — для дітей віком до шести років, 3 196 грн — для дітей від шести до вісімнадцяти років, 2 361 грн — для осіб, які втратили працездатність.
Загальний показник прожиткового мінімуму зростає з 2 589 грн до 2 920 грн.
Джерело: Мінфін
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https://www.epravda.com.ua/publications/2023/12/26/708118/