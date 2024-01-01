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1 січня 2024, 10:49

В Україні зросли мінімальна зарплата і прожитковий мінімум

Із набуттям чинності закону про держбюджет-2024 в Україні з 1 січня 2024 року зросли мінімальна зарплата та прожитковий мінімум. Про це йдеться у статті ЕП.

Із набуттям чинності закону про держбюджет-2024 в Україні з 1 січня 2024 року зросли мінімальна зарплата та прожитковий мінімум.
Фото: depositphotos

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Як зміниться заробітна плата

З 1 січня «мінімалка» підвищується із встановлених у жовтні 2022 року 6 700 грн до 7 100 грн.

Друге заплановане на 2024 рік підвищення відбудеться 1 квітня — до 8 000 грн.

Змінюється і розмір прожиткового мінімуму: 3 023 грн — для працездатних осіб, 2 563 грн — для дітей віком до шести років, 3 196 грн — для дітей від шести до вісімнадцяти років, 2 361 грн — для осіб, які втратили працездатність.

Загальний показник прожиткового мінімуму зростає з 2 589 грн до 2 920 грн.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Qwerty1999
Qwerty1999
1 січня 2024, 11:01
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Редакция Минфина, начитавшись комментариев пенсионеров валютного форума, с перепугу забыла процитировать текст с «Экономической Правды» о поднятии минимальной пенсии с 1 января 2024 года.

https://www.epravda.com.ua/publications/2023/12/26/708118/
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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
1 січня 2024, 11:29
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Не смешите людей в 2024 году, надоело…
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