Як мільярдні гонорари зірок впливають на ВВП та інфляцію різних країн

Заробітки зірок світового масштабу на гастролях іноді досягають астрономічних сум, які можуть впливати на економіку різних країн. Як саме — розповімо про це докладніше.

Концерти Тейлор Свіфт піднімають ВВП країн

Доходи від концертного туру Тейлор Свіфт The Eras Tour, який стартував минулої весни, можна порівняти з невеликими економіками країн. Ще на старті цього масштабного заходу експерти почали наввипередки будувати прогнози за його підсумками: очікувалося, що продаж квитків досягне $1 млрд, а сам тур принесе США $4,6 млрд.

Коли концерти співачки вже були в розпалі, деякі світові лідери, роздратовані тим, що їхні країни не потрапили до маршруту туру, почали привертати увагу Свіфт.

Наприклад, із проханням приїхати в гості з виступом до співачки через соцмережі зверталися президент Чилі Габріель Боріч, лідер однієї тайської партії Піта Лімджароенрат. Мер Будапешта Гергей Карачонь надіслав їй листа, а канадський депутат Метт Женеро взагалі подав офіційну скаргу до Палати громад — таким чином він висловив стурбованість тим, що виконавиця не планує виступати в країні, а отже, Канада не отримає доходів від її концерту.

Річ у тім, що під час туру співачки її численні фанати купують квитки, різноманітний мерч, оплачують номери в готелях та послуги ресторанів та кафе — все це робить великий внесок у ВВП країни.

За підсумками The Eras Tour, експерти Bloomberg Economics підрахували, що 53 концерти співачки в США цього року додали до валового внутрішнього продукту країни $4,3 млрд. Вплив туру Тейлор Свіфт не залишився поза увагою навіть у «Бежевій книзі» ФРС США.

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Як Бейонсе завадила шведській інфляції сповільнитися

Усього два концерти попдіви у Швеції у травні поточного року, хоча й зібрали велику кількість грошей, як і у випадку зі Свіфт, але, як з'ясувалося, нічого доброго країні не принесли.

Економісти Danske Bank вважають, що рішення співачки розпочати своє світове турне у Стокгольмі призвело до різкого зростання цін на деякі послуги. Так, на фоні напливу її шанувальників з-за кордону оренда номерів у місцевих готелях або страви в ресторанах підвищилися в ціні на 3,3%, а сервіс закладів для відпочинку та культури — на 1,6%. Саме з концертами Бейонсе місцеві економісти пов'язали той факт, що уповільнення інфляції не виправдало їхніх очікувань.

За даними шведського статистичного агентства Sweden Statistics, базова інфляція, без урахування вартості енергії в травні, становила 8,2% у річному вимірі, і падала лише на 0,2 в.п., порівнюючи з квітнем. При цьому економісти чекали, що в середньому спад її складе до 7,8%, а шведський центробанк — до 8,1%.

«Бейонсе несе відповідальність за такий сюрприз цього місяця. Це досить дивовижний результат для одноразового заходу. Такого ми раніше не бачили», — прокоментував ситуацію Міхаель Гран, головний економіст Danske Bank.

BTS забезпечує економіку Кореї на рівні з Samsung та Hyundai

Музичний жанр K-pop став ультрапопулярним у всьому світі, а гурт BTS, мабуть, є найяскравішим його представником. Станом на 2019 рік, його внесок в економіку Південної Кореї склав $4,65 млрд, що за рівнем фінансового впливу поставило групу в один ряд із компаніями Samsung та Hyundai.

До 2020 року BTS щорічно приносив в економіку країни не менше $3,5 млрд, випливає з даних дослідницького інституту Hyundai. Аналітики додали, що у 2017 році кожен 13-й турист приїжджав до країни через виконавців.

При цьому BTS впливає на фінансовий ринок Південної Кореї. За даними на кінець 2021 року, навіть під час пандемії група збільшила доходи свого лейбла HYBE на 58%. А у 2022 році члени групи оголосили про перерву — чи-то через бажання зайнятися сольною кар'єрою, чи-то через необхідність пройти обов'язкову військову службу, згідно законів Південної Кореї. На цьому фоні акції Hybe втрачали 25% вартості. Так компанія побила свій рекордний мінімум із моменту виходу на IPO.

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Мільярди в економіку від кінематографу

Втім, зірками з музичної індустрії ці приклади не обмежуються. Так, перезапуск науково-фантастичного серіалу «Доктор Хто» 20 років тому приніс, щонайменше, 134,6 млн фунтів стерлінгів у вигляді валової доданої вартості в економіку Уельсу, створив сотні робочих місць і став каталізатором різкого зростання місцевого творчого сектору.

«Коли люди кажуть: „О, драма коштує 2 мільйони фунтів“, це означає, що 2 мільйони фунтів підуть у Кардіфф. Це 2 мільйони фунтів на водіїв, офісний персонал, готельний бізнес, готелі, паби, бари, супермаркети. Робота створює роботу», — прокоментував ці показники Рассел Т. Девіс.

Також економісти спрогнозували, що покази фільмів «Барбі» Гретти Гервіг та «Опенгеймера» Крістофера Нолана разом мали принести американській економіці близько $3,1 млрд. Йдеться про продаж квитків у країні та за кордоном, попкорну тощо.