Концерт співачки Beyoncé у Стокгольмі розігнав інфляцію у Швеції

У травні інфляція у Швеції перевищила всі прогнози через концерти співачки Beyoncé у Стокгольмі. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані аналітиків банку Danske Bank.

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Зростання інфляції

Зазначається, що шведська базова інфляція у травні сягнула 8,2% у річному вираженні. Водночас місцевий центробанк (Riksbank) прогнозував 8,1%, а опитані агентством експерти — 7,8%.

Таке зростання було спричинено концертами Beyoncé на стадіоні Friends Arena у Стокгольмі, що зібрали понад 80 000 глядачів. Через велику кількість іноземців, що приїхали на шоу, ціни на квитки, проживання в готелях та їжу у ресторанах зросли.