Міжбанк закрився на 38,15 грн/$, НБУ встановив курс на 1 січня у 38,0020 грн/$

Останнім курсом 2023 року на міжбанку став 38,15 грн/$ і Нацбанк встановив новий офіційний рівень на 1 січня 2024 року.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Останні у 2023 році міжбанківські валютні торги сьогодні, 29 грудня, розпочиналися на майданчику Bloomberg з 37,92 грн/$ і сягали 38,20 грн/$, а завершилися на рівні 38,15 грн/$.

Станом на 12 годину Нацбанк встановлював свій довідковий курс на рівні 38,0071 грн/$, а офіційний на 1 вересня 2024 року зафіксував у підсумку на 38,0020 грн/$.

Обсяг торгів на Bloomberg склав $180 млн, що майже вдвічі менше за попередній показник — $345 млн.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.