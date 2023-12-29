Останнім курсом 2023 року на міжбанку став 38,15 грн/$ і Нацбанк встановив новий офіційний рівень на 1 січня 2024 року.
29 грудня 2023, 19:16
Міжбанк закрився на 38,15 грн/$, НБУ встановив курс на 1 січня у 38,0020 грн/$
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Останні у 2023 році міжбанківські валютні торги сьогодні, 29 грудня, розпочиналися на майданчику Bloomberg з 37,92 грн/$ і сягали 38,20 грн/$, а завершилися на рівні 38,15 грн/$.
Станом на 12 годину Нацбанк встановлював свій довідковий курс на рівні 38,0071 грн/$, а офіційний на 1 вересня 2024 року зафіксував у підсумку на 38,0020 грн/$.
Обсяг торгів на Bloomberg склав $180 млн, що майже вдвічі менше за попередній показник — $345 млн.
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Джерело: Мінфін
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