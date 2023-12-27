Кабмін ухвалив Національну стратегію доходів

Кабінет міністрів ухвалив Національну стратегію доходів на 2024−2030 роки. Таким чином виконаний останній структурний маяк кредитної програми Міжнародного валютного фонду (МВФ). Про це повідомляє перший заступник керівника Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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«По факту це план змін в податковій та митній сфері та адмініструванні до 2030 року, які повинні забезпечити більше власних доходів держбюджету», — зазначив він.

Податкова політика

перегляд «спрощенки»;

прогресивна шкала ПДФО;

скорочення податкових пільг, зокрема по податку на прибуток;

поступове підвищення акцизів до мінімальних ставок ЄС.

Митна політика

гармонізація з ЄС пільгового оподаткування імпорту;

відновлення документальних перевірок;

імплементація Митного кодексу ЄС;

надання митним органам права на оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування по контрабанді;

адмінвідповідальність за порушення митних правил та імплементація норм по криміналізації контрабанди.

Також відбудеться реформа Державної податкової служби та Державної митної служби (окремий маяк меморандуму).

Втрати держбюджету

Железняк також зазначив, що за 6 місяців 2023 року держбюджет втратив 57,5 млрд грн на податкових пільгах. Для порівняння, за 2022 рік ці втрати 76,3 млрд грн.

Найбільша частка припадала на пільги ПДВ. Тільки за половину 2023 року вони становили 66,6%, а бюджет втратив на цьому 38,3 млрд грн.

На другому місці — пільга з податку на майно: на неї припадає 31,1% та втрати у розмірі 17,9 млрд грн.

Третє місце за податком на прибуток: 2,33% та 1,34 млрд грн.

По галузям, найбільші суми податкових пільг приходяться на сфери торгівлі (28,6%) та охорони здоров’я і соцдопомоги (25%).

Детально ознайомитися з Національною стратегією доходів можна за посиланням.

Основні положення Національної стратегії доходів

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев надав основні положення документа.