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27 грудня 2023, 12:47

Скільки витратять на подарунки на Новий рік українці та жителі інших країн

Новий рік та Різдво — час, до якого ґрунтовно готуються люди у всьому світі. Скільки у середньому витрачають на свята українці та мешканці інших країн, з'ясовував «Мінфін».

Новий рік та Різдво — час, до якого ґрунтовно готуються люди у всьому світі.

Передсвятковий шопінг матимуть понад половини українців

Цього року Україна відзначає Різдво за новим календарем (25 грудня), проте, за старими традиціями — зі святковим столом на 12 страв та подарунками рідним та близьким. За даними дослідження Deloitte в Україні, шопінг до Різдва провели понад половини українців.

Проте, охочих ходити магазинами поменшало — частка таких знизилася з попереднього року на 2% — із 61% до 59%. Опитані розповіли, що мали намір йти на шопінг у період із 1 до 24 грудня. Цікаво, що торік покупки відкладалися на другу половину грудня.

Щодо бюджету свят, то 56% українців встановили бюджет на шопінг від 1 000 до 5 000 гривень. У 2022 році таку суму були готові витратити лише 49% респондентів.

Серед найпопулярніших категорій з купівлі товарів — продукти харчування, взуття, одяг, алкоголь та речі для дому.

До речі, українці планують витратити більше на Новий рік, ніж на Різдво. Отже, найбільше коштів на святкування витратять респонденти зі східних областей України. Водночас, у західних областях — більше на Різдво.

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А як в інших країнах

Американці люблять встановлювати святкові рекорди

У США головне зимове свято — Різдво, його відзначають у ніч із 24 на 25 грудня. Поки що невідомо, скільки американці витратили на підготовку до цьогорічних свят. Натомість, аналітики наперед спрогнозували можливі цифри, спираючись на досвід минулих років.

За даними Національної федерації роздрібної торгівлі, витрати на Різдво у листопаді та грудні мають зрости на 3−4%, порівнюючи з 2022 роком і досягти від $957,3 до $966,6 млрд. Це може стати рекордним рівнем.

Наприклад, у 2022 році американці купили подарунків онлайн сумарно на $255,8 млрд — цього року цифра має збільшитися на 7−9% — до $278,8 млрд. Водночас, зазначається, що витрати на святкові послуги зростають дещо швидше, але подробицями аналітики, на жаль, не діляться.

Один американець витрачає на подарунки, прикраси та їжу приблизно $875.

Німці готові розщедритися на подарунки та гірлянди

Минулого року німці витратили на різдвяні подарунки в середньому €520,4, а цього мають витратити €507,1. Попри очікуване зниження витрат, подарунки залишаються найбільшою статтею різдвяних витрат.

На символ Різдва жителі Німеччини витратили в середньому стільки ж, скільки і минулого року: від €21 до €29 за погонний метр ялиці, і від €10 до €15 — червоної ялини.
До речі, примітно, що німці приділяють особливу увагу витратам на електрику, адже численні гірлянди та прикраси коштують пристойно.

Цього року їм трохи пощастило: вартість стандартних гірлянд із лампочками знизилася на €10,43, а світлодіодних — на €1,04. Аналітики радять жителям країни заощаджувати та купувати останні, адже вони, окрім іншого, споживають менше енергії, а отже, чек за електрику наприкінці місяця буде меншим.

Більшість німців, згідно з опитуванням дослідницького інституту Forsa, вважають за краще готувати на свято картопляний салат і смажити сосиски. Цього року вартість цих страв оцінюється приблизно у €8,5.

Поляки готові витрачатися на поїздки, але утриматися від подарунків

Цього року жителі Польщі витратили на Різдво на чверть більше, ніж торік — у середньому 1 441 злотий на людину, згідно з дослідженням BIG InfoMonitor. Попри те, що 40% поляків заявили про наміри обмежити покупки подарунків на свята або взагалі відмовитися від цієї ідеї, ця стаття витрат збільшилася зі 431 до 522 злотих.

Подорожчало також сервірування різдвяного столу, на яке довелося викласти 499 злотих — на 17% більше, ніж у 2022 році. Не вдалося заощадити на святковій атмосфері. 54% населення вирішили придбати різдвяні ялинки та прикраси, витративши 74 злотих, що на 21% більше, ніж торік.

Але найбільше поляки мають намір витрачати на поїздки — в середньому 130 злотих (на 67% більше) — на паливо чи квитки.

За даними BIG InfoMonitor, відсоток людей, які мають намір провести різдвяні свята так само щедро, як завжди, збільшився з 56% у 2022 році до 64% у 2023 році. При цьому на 8% зменшилася кількість людей, які змушені святкувати скромніше.

Французи заощаджують на близьких

Бюджет французів на Різдво — в середньому €529. Сюди входять подарунки, прикраси та частування. Обирають французи святкові товари та послуги за низькими цінами чи за акцією — так роблять 58%.

Ще 63% зізналися, що заради скорочення витрат наперед розпланували купівлю подарунків. 44% взагалі вирішили пожертвувати презентами для деяких близьких, щоб зосередитися тільки на сюрпризах для дітей.

Джерело: Мінфін
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