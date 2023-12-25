Різдвяне ралі: без подарунків для крипти, але з акціями

День Подяки, Чорна п’ятниця, Кіберпонеділок, День Святого Миколая, Різдво — всі ці свята та маркетингові заходи спонукають людей до покупок. Не залишаються осторонь ані фондовий ринок, ані ринок криптовалют. Коли варто їх купувати?

Фондове Санта ралі

На фондовому ринку розрізняють два види Санта ралі:

перше триває з Дня Подяки (23 листопада) до Різдва (25 грудня);

друге — це останні п’ять робочих днів року, що закінчується, та два робочі дні Нового року.

Друге Санта ралі має прогностичну цінність — якщо цими днями ринок зростає, то варто очікувати на зростання у річному вимірі.

Ми вирішили перевірити цю інформацію. За останні десять років грудневе Санта ралі спостерігалося по SPY 7 разів. Відповідно, ймовірність того, що і зараз відбудеться зростання фондових індексів у грудні, складає 70%.

Семиденне Санта ралі має вищу ймовірність, оскільки за ті ж десять років, що минули, воно спостерігалося 8 разів. Вірогідність правильного річного прогнозу на основі семиденного ралі Санта Клауса складає 70%, оскільки, починаючи з 2012 року, тричі прогноз на його основі був хибним.

Санта ралі за останні 10 років. Джерело: Мінфін

У грудні прибутковість 10-річних облігацій США впала на понад 40 базисних пунктів. Падіння дохідності призвело до стрімкого зростання вартості ETF, що інвестують в облігації, — TLT додав понад 20% із жовтня місяця, IEF зріс на 8,5%, TLH — +16,3%.

Понад 60% респондентів останнього опитування MLIV Pulse очікують, що в грудні акції забезпечать кращу прибутковість, ніж облігації. Це найвищий рівень ажіотажу щодо акцій, який було зафіксовано в опитуванні з того часу, як воно було запущено у серпні 2022 року.

Протягом листопада-грудня відбувалось пожвавлення на ринку нерухомості та покращувались очікування споживачів. Так, продажі старих будинків у США зросли в листопаді після досягнення 13-річного мінімуму, згідно зі звітом Національної асоціації рієлторів, попередні дані показали, що іпотечні ставки впали до найнижчого рівня з червня.

Грудневі дані показують, що довіра споживачів у США зросла найбільше з початку 2021 року. Щомісячне зростання другий раз поспіль показало, що американці менше стурбовані рецесією, але економісти все ще насторожено стежать за ринком праці.

Весь рік Федеральна Резервна Система дотримувалась жорсткої грошово-кредитної політики. А вже на початку грудня вона натякнула на пом'якшення у 2024 році. Через те, що інфляція продовжує сповільнюватись, регулятор сигналізує про плани знижувати відсоткову ставку наступного року.

Отже, на цьому фоні Nasdaq 100 досяг ще одного історичного максимуму, підбирається до нього й S&P 500. За рік він зріс на 24% за рік, в одному лише грудні зростання склало 4%.

Аналітики вважають, що такий тренд збережеться й у 2024 році, оскільки ринок праці залишається стабільним, а переконаність у зниженні ставок Федеральною резервною системою зростає. Зокрема, Том Лі з Fundstrat Global Advisors LLC, який найкраще прогнозував траєкторію S&P 500 цього року серед стратегів, яких відстежує Bloomberg, вважає, що у 2024 році індекс досягне позначки 5200.

Крипто Санта ралі

Донедавна вважалося, що Санта ралі на ринку криптовалют відсутнє. Втім, із плином часу та збільшенням історії торгів стало можливим виокремити деякі тенденції. Аналітики Matrixport очікували на «Санта ралі біткоїна», за підсумками якого біткоїн був би здатний вирости до $56 тис. до кінця року.

Історично, перша криптовалюта досягала піку у грудні, у випадках бичачого імпульсу. При зростанні, щонайменше, на 100% до кінця жовтня приріст в останні місяці року в середньому становив 65%, — заявили експерти.

У таблиці, що представлена нижче, показано динаміку біткоїна в перші десять і останні два місяці у період із 2010 до 2022 року.

Оскільки біткоїн, зазвичай, досягає свого піка до 18 грудня, то шість-сім тижнів з початку листопада до середини грудня називали ралі Санта Клауса в криптовалюті. Проте, не так сталося, як гадалося: святкового Різдва у біткоїна поки що не вийшло.

Але інвестори чекають на халвінг, який відбудеться в травні наступного року, а також заявок багатьох інституційних інвесторів щодо спотового біткоїна-ETF: до 10 січня 2024 року Комісія з цінних паперів має розглянути всі заявки, зокрема, від таких відомих інвесторів, як Blackrock та Ark Invest. Отже, сподівання фанатів на крипто Санта ралі з грудня плавно посунулись на січень.

Надію на запізніле ралі підігріває не тільки біткоїн. Безліч альткоїнів у листопаді перевершили досягнення першої криптовалюти. Cardano зросла на 33%, Solana — на 42%, Measurable Data Token — на 69%, The Graph — на 42%, Fetch.ai — на 42%.

Крім того, помітним є сплеск інтересу до нових проєктів. Одна з цікавих новинок — InQubeta (QUBE) — нещодавно запущена децентралізована краудфандингова платформа для стартапів, які працюють над проєктами на основі штучного інтелекту.

Платформа містить у собі потенціал як DeFi, так і штучного інтелекту для заохочення фінансової незалежності користувачів криптовалюти. Її прозора модель гарантує, що інвестори не почуватимуться обділеними та матимуть доступ до багатообіцяючих можливостей.

Новинний фон також покращується. Нещодавно засновниця компанії з управління інвестиціями ARK Invest Кеті Вуд потрапила в новини після того, як заявила, що біткоїн може бути перевагою як проти інфляційних, так і дефляційних процесів. За словами Вуд, біткоїн має перевагу, оскільки у нього немає контрагента для децентралізації, і всі транзакції видимі для всіх зацікавлених сторін у мережі.

Відома криптоаналітична платформа Messari днями опублікувала прогноз на 2024 рік: біткоїн — фінансова Годзіла.

Прогноз займає 193 сторінки. Ми відібрали найцікавіші висновки:

Біткоїн залишиться найпопулярнішою криптовалютою у 2024 році, що б там Віталік Бутерін не змінював у мережі Ethereum.

Найбагатообіцяльніші продукти — USDT на Tron, Base, Celestia, Firedancer, Farcaster, фонд GBTC, Lido, CCIP, екосистема Blur та Project Guardian.

Децентралізовані фінанси повернуть популярність — цьому допомагають ліквідний стейкінг, ончейн-ф'ючерси та ordinals.

Псевдонекастодіальні гаманці з багатосторонніми обчисленнями покращать користувацький досвід та приведуть більше людей в екосистему.

Найбільший вплив на криптовалюти матимуть фонди BlackRock, ARK, Grayscale та американські посадовці. Інвесторам варто за ними слідкувати.

Топменеджери Ripple також опублікували свої очікування щодо перспектив розвитку крипторинку у 2024 році.

Ключові тези наступні:

Світ оцінить технологічні переваги криптовалют. Фінансові гіганти — Fidelity, JPMorgan, Citi, Visa, Mastercard — вже створили Web3-підрозділи та розробляють рішення для власних потреб.

Традиційні фінанси почнуть широко використовувати токенізацію реальних активів — від цінних паперів до комерційної нерухомості.

Більшість країн приймуть зрозуміле та зручне регулювання для роботи з криптовалютами.

Стейблкоїни конкуруватимуть з CBDC за звання найпопулярніших цифрових грошей.