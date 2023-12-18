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18 грудня 2023, 13:52

Київстар відновив сервіс SMS

Станом на 11 ранку, 18 грудня, «Київстар» відновив доступ до послуг SMS. Про це повідомила представниця компанії Ірина Леліченко.

Станом на 11 ранку, 18 грудня, «Київстар» відновив доступ до послуг SMS.
Фото: depositphotos

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Відновлення роботи

«Статус роботи мережі Київстару станом на 11.00, 18 грудня 2023 року. Компанія відновила доступ до послуг SMS, в тому числі — в міжнародному роумінгу», — зазначила вона.

За словами Леліченко, розпочато відновлення доступу до послуг M2M для бізнес-клієнтів.

«Технічні роботи відбуваються поступово, із дотриманням усіх вимог безпеки. Компанія залучила весь наявний персонал, в т. ч. з інших регіонів та областей, для якомога швидшого відновлення роботи послуги», — наголосила представниця «Київстар».

Інформування про 100% працездатність сервісів, компанія буде робити по завершенні всіх стабілізаційних заходів.

У деяких населених пунктах, зокрема, у Києві, все ще виникають локальні складнощі із доступністю «Домашнього Інтернету».

Атака на «Київстар»

12 грудня на «Київстар» була здійснена масштабна кібератака. За словами CEO компанії, хакери знищили частину IT-інфраструктури. На ранок 13 грудня мережа так й не відновила роботу. Водночас речниця компанії Ірина Леліченко зазначила, що «Київстар» планує завершити роботу над відновленням послуг протягом середи.

Також «Мінфін» раніше писав, що «Київстар» частково відновив фіксований звʼязок.

У Приватбанку та Ощадбанку виникли проблеми через атаку на «Київстар».

Відповідальність за кібератаку на оператора узяли хакери, які працюють на державу-терористку росію. У своєму Telegram-каналі вони виклали декілька скриншотів, які нібито доводять їх причетність до злочину.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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