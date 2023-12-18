Київстар відновив сервіс SMS

Станом на 11 ранку, 18 грудня, «Київстар» відновив доступ до послуг SMS. Про це повідомила представниця компанії Ірина Леліченко.

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Відновлення роботи

«Статус роботи мережі Київстару станом на 11.00, 18 грудня 2023 року. Компанія відновила доступ до послуг SMS, в тому числі — в міжнародному роумінгу», — зазначила вона.

За словами Леліченко, розпочато відновлення доступу до послуг M2M для бізнес-клієнтів.

«Технічні роботи відбуваються поступово, із дотриманням усіх вимог безпеки. Компанія залучила весь наявний персонал, в т. ч. з інших регіонів та областей, для якомога швидшого відновлення роботи послуги», — наголосила представниця «Київстар».

Інформування про 100% працездатність сервісів, компанія буде робити по завершенні всіх стабілізаційних заходів.

У деяких населених пунктах, зокрема, у Києві, все ще виникають локальні складнощі із доступністю «Домашнього Інтернету».

Атака на «Київстар»

12 грудня на «Київстар» була здійснена масштабна кібератака. За словами CEO компанії, хакери знищили частину IT-інфраструктури. На ранок 13 грудня мережа так й не відновила роботу. Водночас речниця компанії Ірина Леліченко зазначила, що «Київстар» планує завершити роботу над відновленням послуг протягом середи.

Також «Мінфін» раніше писав, що «Київстар» частково відновив фіксований звʼязок.

У Приватбанку та Ощадбанку виникли проблеми через атаку на «Київстар».

Відповідальність за кібератаку на оператора узяли хакери, які працюють на державу-терористку росію. У своєму Telegram-каналі вони виклали декілька скриншотів, які нібито доводять їх причетність до злочину.