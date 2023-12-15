Світовий банк виділяє Україні додаткові $1,3 мільярда допомоги

Світовий банк оголосив про виділення Україні $1,34 млрд додаткової фінансової допомоги. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Куди направлять кошти

За словами Шмигаля, кошти будуть направлені на виплату пенсій, зарплат вчителів, підтримку ВПО та інші пріоритетні видатки держбюджету.

Основна частина цього пакету фінансування — 1,086 млрд — це кошти Уряду Японії. Інше — гранти від США, Швейцарії та Фонду підтримки, відновлення та реформування України (URTF).

«Фінансова допомога міжнародних партнерів дає нам можливість забезпечувати макрофінансову стабільність України та спрямовувати всі внутрішні ресурси на потреби нашої армії», — зазначив прем'єр.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Японія готова надати додаткові кошти у розмірі $4,5 млрд на підтримку України.