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15 грудня 2023, 10:54

Світовий банк виділяє Україні додаткові $1,3 мільярда допомоги

Світовий банк оголосив про виділення Україні $1,34 млрд додаткової фінансової допомоги. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Світовий банк оголосив про виділення Україні $1,34 млрд додаткової фінансової допомоги.
Фото: pixabay.com

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Куди направлять кошти

За словами Шмигаля, кошти будуть направлені на виплату пенсій, зарплат вчителів, підтримку ВПО та інші пріоритетні видатки держбюджету.

Основна частина цього пакету фінансування — 1,086 млрд — це кошти Уряду Японії. Інше — гранти від США, Швейцарії та Фонду підтримки, відновлення та реформування України (URTF).

«Фінансова допомога міжнародних партнерів дає нам можливість забезпечувати макрофінансову стабільність України та спрямовувати всі внутрішні ресурси на потреби нашої армії», — зазначив прем'єр.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Японія готова надати додаткові кошти у розмірі $4,5 млрд на підтримку України.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+45
Segaf
Segaf
15 грудня 2023, 12:01
#
Заживем .Хоть на Новый год будет за что накрыть стол)).
+
0
Робин Гуд
Робин Гуд
15 грудня 2023, 14:13
#
Приблизительно 6 млрд гривен в год тратится на спецпенсии судей (4 млрд. — около 4000 человек — в среднем около 100 тыс. грн на пенсионера-судью — что равно ЗП солдата на передовой, рискующего жизнью ежеждневно в окопе), прокуроров (около 6 тыс. человек — 1.5 млрд. гривен) и депутатов/некоторых чиновников (пару тысяч человек — ок. 500 млн. грн).

То есть на содержание горстки людей (ок. 10 тысяч человек) потратят почти 6-ю часть этой «финансовой помощи». Естественно всё это — приоритетные траты госбюджета.

Почему не хочет Шмыгаль похвастаться цифрами про этих людей в своём заявлении?

Надо именно акцент сделать на обычных пенсионерах и учителях, чтобы все почувствовали, как сильно государство заботится о простом народе.
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