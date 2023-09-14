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14 вересня 2023, 17:07 Читать на русском

ЄЦБ підвищив базову ставку до рекордних 4,5%

Європейський центробанк (ЄЦБ) підвищив ключові ставки на 25 базисних пунктів, йдеться у повідомленні регулятора.

Європейський центробанк (ЄЦБ) підвищив ключові ставки на 25 базисних пунктів, йдеться у повідомленні регулятора. ► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо змінилосяБазова ставка за кредитами зросла до 4,5%, ставка за депозитами — до 4%, ставка за маржинальними кредитами — до 4,75%.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що змінилося

Базова ставка за кредитами зросла до 4,5%, ставка за депозитами — до 4%, ставка за маржинальними кредитами — до 4,75%.

Рада керуючих ЄЦБ вважає, що відсоткові ставки досягли рівнів, утримання яких протягом тривалого часу «зробить суттєвий внесок у повернення інфляції до цільового показника».

«Майбутні рішення ЄЦБ забезпечать збереження ключових ставок так довго, як це потрібно, на рівнях, що обмежують економічну активність», — йдеться у заяві.

ЄЦБ заявив, що з метою повернення інфляції до 2% готовий коригувати інструменти.

За прогнозами регулятора, інфляція у єврозоні цьогоріч буде на рівні 5,6%, у 2024 році вона сповільниться до 3,2%, у 2025-му — до 2,1%.

Опитані Bloomberg економісти вважають, що це ймовірний пік найагресивнішого циклу жорсткості монетарної політики в регіоні.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) очікує, що інфляція в єврозоні наступного року залишиться вище 3%, що посилює аргументи на користь десятого поспіль підвищення процентної ставки.

Джерело: Мінфін
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