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14 грудня 2023, 9:16

Як кібератака на «Київстар» вплинула на роботу НБУ та банківської інфраструктури

12 та 13 грудня проблеми виникали лише з роботою частини POS-терміналів торговельної мережі, що працюють з використанням мобільного зв’язку «Київстар». Про це заявили представники системно важливих банків під час наради з заступником Голови НБУ Олексієм Шабаном.

12 та 13 грудня проблеми виникали лише з роботою частини POS-терміналів торговельної мережі, що працюють з використанням мобільного зв’язку «Київстар».
Фото: depositphotos

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Що кажуть банкіри

За інформацією банків, переважна більшість банкоматів та терміналів самообслуговування працюють у штатному режимі.

Безперебійно працюють банківські відділення. Безготівкові розрахунки здійснюються в штатному режимі.

Також немає складнощів у роботі мобільних додатків банків, вони стабільно функціонують, адже здебільшого використовують в процесі входу й для підтвердження операцій не смс-повідомлення, а інші елементи багатофакторної автентифікації.

Читайте: У Приватбанку виникли проблеми через збій «Київстар»

Проблеми виникають лише з роботою частини POS-терміналів торговельної мережі, що працюють з використанням мобільного зв’язку «Київстар».

Наразі банки вже активно вирішують цю ситуацію — переналаштовують непрацюючі POS-термінали на роботу через інших мобільних операторів або Wi-Fi.

Вплив атаки на НБУ

Національний банк України працює у штатному режимі, зокрема всі інформаційні та платіжні системи НБУ.

Центр кіберзахисту Національного банку разом з відповідними підрозділами фінустанов вживають всіх можливих заходів реагування та протидії можливим кібератакам.

Читайте: Частина банкоматів та терміналів Ощадбанку не працює через збій у «Київстарі»

Функціонує система оперативного обміну інформацією, рекомендаціями та досвідом з метою забезпечення кіберзахисту фінансових установ, напрацьовуються методи, інструменти та рекомендації з протидії кібератакам, забезпечується відповідна взаємодія з іншими суб'єктами національної системи кіберзахисту.

Нагадаємо

12 грудня мобільний оператор «Київстар» заявив про технічний збій у мережі, через що можуть бути недоступні послуги зв'язку та доступу до інтернету.

Причиною масового технічного збою в роботі найбільшого мобільного оператора «Київстар» стала атака хакера на ядро ​​мережі.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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