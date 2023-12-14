Як кібератака на «Київстар» вплинула на роботу НБУ та банківської інфраструктури

12 та 13 грудня проблеми виникали лише з роботою частини POS-терміналів торговельної мережі, що працюють з використанням мобільного зв’язку «Київстар». Про це заявили представники системно важливих банків під час наради з заступником Голови НБУ Олексієм Шабаном.

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Що кажуть банкіри

За інформацією банків, переважна більшість банкоматів та терміналів самообслуговування працюють у штатному режимі.

Безперебійно працюють банківські відділення. Безготівкові розрахунки здійснюються в штатному режимі.

Також немає складнощів у роботі мобільних додатків банків, вони стабільно функціонують, адже здебільшого використовують в процесі входу й для підтвердження операцій не смс-повідомлення, а інші елементи багатофакторної автентифікації.

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Проблеми виникають лише з роботою частини POS-терміналів торговельної мережі, що працюють з використанням мобільного зв’язку «Київстар».

Наразі банки вже активно вирішують цю ситуацію — переналаштовують непрацюючі POS-термінали на роботу через інших мобільних операторів або Wi-Fi.

Вплив атаки на НБУ

Національний банк України працює у штатному режимі, зокрема всі інформаційні та платіжні системи НБУ.

Центр кіберзахисту Національного банку разом з відповідними підрозділами фінустанов вживають всіх можливих заходів реагування та протидії можливим кібератакам.

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Функціонує система оперативного обміну інформацією, рекомендаціями та досвідом з метою забезпечення кіберзахисту фінансових установ, напрацьовуються методи, інструменти та рекомендації з протидії кібератакам, забезпечується відповідна взаємодія з іншими суб'єктами національної системи кіберзахисту.

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