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13 грудня 2023, 19:13

Укрпошта все ще хоче отримати націоналізований PIN Банк

Укрпошта досі зацікавлена у передачі їй акцій націоналізованого PIN Банк. Оновлені вимоги МВФ не мають стати на заваді цьому. Про це заявив гендиректор компанії Ігор Смілянський на підсумковій зустрічі команди Мінінфраструктури з дипломатами та громадськістю, передає Інтерфакс-Україна.

Укрпошта досі зацікавлена у передачі їй акцій націоналізованого PIN Банк.
Фото: vikna.if.ua

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«У меморандумі МВФ немає нічого про те, що цього не можна робити (передавати акції PINbank до статутного капіталу Укрпошти, — ред.)… Власник той самий, тільки кращий користувач, який може вирішити це питання», — сказав Смілянський.

За його словами, економічний ефект від передання банку Укрпошті становитиме в середньому 2,5 млрд грн за рік, а 100% громадян протягом чотирьох місяців отримають доступ до банківських послуг.

Смілянський також вважає, що для передання акцій PIN Банк Укрпошті не потрібен дозвіл Національного банку.

«Є така унікальна річ, коли не потрібен дозвіл Нацбанку. Я на адвоката вчився і мене там вчили: ніколи не став запитання, якщо не хочеш почути не ту відповідь», — відповів Смілянський на уточнювальне запитання про те, чи буде необхідний дозвіл НБУ для здійснення транзакції.

В оновленому меморандумі економічної та фінансової політики з МВФ, оприлюдненому цього тижня, додався постійний структурний маяк: «Усі банки, контрольний пакет акцій яких належить державі, залишаються під акціонерним управлінням Міністерства фінансів, а будь-які націоналізовані несистемні банки будуть передані Фонду гарантування вкладів фізосіб для санації (resolution)».

Нагадаємо

«Мінфін» писав у квітні цього року, що Укрпошта планує отримати в управління PIN Банк. Останні п’ять років керівник Укрпошти Ігор Смілянський мріє вивести державного оператора пошти на банківський ринок.

У січні минулого року Укрпошта подала в Нацбанк документи на купівлю Альпарі Банка. У червні придбання навіть встиг погодити Антимонопольний комітет України.

Але проти перетворення Укрпошти на банк виступив НБУ.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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youknow
youknow
13 грудня 2023, 20:02
#
Укрпошта може придбати PINbank та розвивти його як окрему структуру, де кінцевим бенефіціаром буде Укрпошта (держва).
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