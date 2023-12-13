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13 грудня 2023, 14:22

На Київщині в населених пунктах без покриття розгортають Starlink

В Київській області розпочалися роботи з налагоджування альтернативного зв’язку для населених пунктів, де взагалі відсутнє покриття через атаку на «Київстар». Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

В Київській області розпочалися роботи з налагоджування альтернативного зв’язку для населених пунктів, де взагалі відсутнє покриття через атаку на «Київстар».

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Що відомо

Наразі йдеться про 10 сіл, де живе 3000 людей. В населених пунктах оперативно організовуються точки доступу до мережі. Туди передаються термінали Starlink та облаштовується підключення Wi-fi там, де є фіксований інтернет.

«Дав низку невідкладних доручень у зв’язку із технічним збоєм у оператора „Київстар“. Також звернулися до мобільних операторів, аби вони розширили зони покриття своєї мережі, там де є така технічна можливість. Крім цього, продовжуємо посилювати систему оповіщення. Райони та громади мають здійснити всі можливі заходи, щоб населення оперативно отримувало сигнали повітряної тривоги. Відповідне завдання отримали і поліція та ДСНС: у разі небезпеки вони сповіщатимуть людей через гучномовці», — повідомив Руслан Кравченко.

Також на місцях жителям має надаватися інформація про адреси Пунктів незламності, де організовані альтернативні засоби зв’язку.

З переліком Пунктів незламності та картою їх розміщення можна ознайомитися тут.

Нагадаємо

12 грудня на «Київстар» була здійснена масштабна кібератака. За словами Комарова, хакери знищили частину IT-інфраструктури. На ранок 13 грудня мережа так й не відновила роботу. Водночас речниця компанії Ірина Леліченко зазначила, що «Київстар» планує завершити роботу над відновленням послуг протягом середи.

Також «Мінфін» раніше писав, що «Київстар» частково відновив фіксований звʼязок.

Окрім найбільшого мобільного оператора під кіберудар 12 грудня потрапив й monobank, але компанії вдалося відбити напад.

У Приватбанку та Ощадбанку виникли проблеми через атаку на «Київстар».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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