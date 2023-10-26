Кредитори запропонували Мінфіну попередню модель реструктуризації зовнішнього боргу — Фіала

Що відомо

У попередній пропозиції держателів євробондів йшлося про списання 25% боргу (haircut), але з умовою, що вони отримають натомість папери, які можна використовувати при купівлі нового боргу України.

«Бондхолдери розуміють, що їм треба запропонувати уряду таку реструктуризацію, яка стимулювала б їх купувати нові єврооблігації, щоб Україна могла повернутися на світові ринки капіталу і залучати гроші в майбутньому», — сказав Фіала.

Більша чіткість щодо фінального варіанта реструктуризації зʼявиться у першій половині 2024 року, припускає Фіала.

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«До кінця року МВФ проведе аналіз боргової стійкості (Debt Sustainability Analysis) України на найближчі 10 років, — додав він. — За двома показниками — співвідношення боргу до ВВП та скільки бюджету коштуватиме обслуговування цього боргу у наступні 10 років — він не має перевищувати 9% від ВВП».

На основі цього аналізу МВФ Мінфін України разом із радником з питання євробондів Rothschild спілкуватимуться з тримачами цих паперів щодо реструктуризації, зазначив Фіала.

Він не виключив і альтернативного варіанта, за якого сторони продовжать відтермінування обслуговування боргу України, про яке вони домовилися в середині 2022-го.

Передісторія

У серпні 2022 року Мінфін погодив з інвесторами пропозицію відкласти платежі за всіма суверенними та гарантованими державою єврооблігаціями на загальну суму близько $21,1 млрд.