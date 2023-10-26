Кредитори запропонували Мінфіну попередню модель реструктуризації зовнішнього боргу — Фіала

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

26 жовтня 2023, 8:48 Читать на русском

Кредитори запропонували Мінфіну попередню модель реструктуризації зовнішнього боргу — Фіала

Власники єврооблігацій України, виплати за якими призупинені до середини 2024 року, кілька місяців тому запропонували попередній варіант можливої реструктуризації українського боргу. Це була неофіційна модель. Основна стадія переговорів почнеться після того, як Україна отримає від МВФ аналіз боргової стійкості. Про це розповів СЕО інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала, пише Forbes.

Власники єврооблігацій України, виплати за якими призупинені до середини 2024 року, кілька місяців тому запропонували попередній варіант можливої реструктуризації українського боргу.
Фото: epravda.com.ua

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

У попередній пропозиції держателів євробондів йшлося про списання 25% боргу (haircut), але з умовою, що вони отримають натомість папери, які можна використовувати при купівлі нового боргу України.

«Бондхолдери розуміють, що їм треба запропонувати уряду таку реструктуризацію, яка стимулювала б їх купувати нові єврооблігації, щоб Україна могла повернутися на світові ринки капіталу і залучати гроші в майбутньому», — сказав Фіала.

Більша чіткість щодо фінального варіанта реструктуризації зʼявиться у першій половині 2024 року, припускає Фіала.

Читайте: Група кредиторів України погодилася на відстрочення боргових виплат протягом дії програми МВФ

«До кінця року МВФ проведе аналіз боргової стійкості (Debt Sustainability Analysis) України на найближчі 10 років, — додав він. — За двома показниками — співвідношення боргу до ВВП та скільки бюджету коштуватиме обслуговування цього боргу у наступні 10 років — він не має перевищувати 9% від ВВП».

На основі цього аналізу МВФ Мінфін України разом із радником з питання євробондів Rothschild спілкуватимуться з тримачами цих паперів щодо реструктуризації, зазначив Фіала.

Він не виключив і альтернативного варіанта, за якого сторони продовжать відтермінування обслуговування боргу України, про яке вони домовилися в середині 2022-го.

Передісторія

У серпні 2022 року Мінфін погодив з інвесторами пропозицію відкласти платежі за всіма суверенними та гарантованими державою єврооблігаціями на загальну суму близько $21,1 млрд.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
26 жовтня 2023, 9:31
#
Списати 25% запропонували самі, щоб було без наслідків. Поторгуватися, то і 40−50 спишуть. А тут коментори ср…ли, що пропадемо від кредитів.
+
+15
penetrator1963
penetrator1963
26 жовтня 2023, 9:53
#
Так $21 ярд не весь внешний долг. это только шестая часть. спишут четверть. это $5 ярдов. всё равно там за $130 ярдов уже перевалило.
+
+15
geese
geese
26 жовтня 2023, 11:29
#
А 006 говорил, что всё спишут
+
+15
Робин Гуд
Робин Гуд
26 жовтня 2023, 12:41
#
Любое списание долгов без какой-либо выгоды для кредиторов — выкинет Украину с рынка адекватного кредитования на очень долгое время. Даже здесь если говорится о списании 25% - то с условием обмена на специальные бумаги, которыми можно будет купить новый долг, т. е. это по сути не списание, а реструктуризация в другие инструменты.

Но есть и те, которые «свято верят» что деньги так подарят, без последствий, а потом будут занимать на супервыгодных условиях, как надёжному заёмщику на рыночных адекватных правах. Для кредиторов что списание без условий, что дефолт — практически одно и то же — потеря денег.

Можете верить дальше)) Время всё покажет, что никто списывать не будет, максимум — реструктуризации, уменьшение процентов и оттягивание сроков возврата. Всё.
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
27 жовтня 2023, 14:24
#
Цб фіалку разом з блекроком пора вже гнати з України разом з путіним.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами