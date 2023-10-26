Власники єврооблігацій України, виплати за якими призупинені до середини 2024 року, кілька місяців тому запропонували попередній варіант можливої реструктуризації українського боргу. Це була неофіційна модель. Основна стадія переговорів почнеться після того, як Україна отримає від МВФ аналіз боргової стійкості. Про це розповів СЕО інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала, пише Forbes.
Кредитори запропонували Мінфіну попередню модель реструктуризації зовнішнього боргу — Фіала
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Що відомо
У попередній пропозиції держателів євробондів йшлося про списання 25% боргу (haircut), але з умовою, що вони отримають натомість папери, які можна використовувати при купівлі нового боргу України.
«Бондхолдери розуміють, що їм треба запропонувати уряду таку реструктуризацію, яка стимулювала б їх купувати нові єврооблігації, щоб Україна могла повернутися на світові ринки капіталу і залучати гроші в майбутньому», — сказав Фіала.
Більша чіткість щодо фінального варіанта реструктуризації зʼявиться у першій половині 2024 року, припускає Фіала.
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«До кінця року МВФ проведе аналіз боргової стійкості (Debt Sustainability Analysis) України на найближчі 10 років, — додав він. — За двома показниками — співвідношення боргу до ВВП та скільки бюджету коштуватиме обслуговування цього боргу у наступні 10 років — він не має перевищувати 9% від ВВП».
На основі цього аналізу МВФ Мінфін України разом із радником з питання євробондів Rothschild спілкуватимуться з тримачами цих паперів щодо реструктуризації, зазначив Фіала.
Він не виключив і альтернативного варіанта, за якого сторони продовжать відтермінування обслуговування боргу України, про яке вони домовилися в середині 2022-го.
Передісторія
У серпні 2022 року Мінфін погодив з інвесторами пропозицію відкласти платежі за всіма суверенними та гарантованими державою єврооблігаціями на загальну суму близько $21,1 млрд.
Коментарі - 5
Но есть и те, которые «свято верят» что деньги так подарят, без последствий, а потом будут занимать на супервыгодных условиях, как надёжному заёмщику на рыночных адекватных правах. Для кредиторов что списание без условий, что дефолт — практически одно и то же — потеря денег.
Можете верить дальше)) Время всё покажет, что никто списывать не будет, максимум — реструктуризации, уменьшение процентов и оттягивание сроков возврата. Всё.